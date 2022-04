「現代椅之母」45 Chair　丹麥巨匠作品曾被嘲笑現成最受歡迎作品

所謂「最美的」Designer Chair眾說紛云,畢竟美這個字非常主觀,但稱得上為「現代椅之母」,今回要介紹的「45 Chair」定必有過人的開創性。

「45 Chair」出自丹麥設計大師Finn Juhl之手,他與上回介紹過的Hans J. Wegner、以及Arne Jacobsen和Børge Mogensen並列為「丹麥四大巨匠」,上世紀震撼設計界的Designer Chair很多都出自北歐國家,丹麥更是當中代表。Finn Juhl於1912年出生,他自小就鍾情於藝術,所以後來進入盛產設計及藝術大師的皇家哥本哈根藝術學院,亦正如當時大多數的家具設計師一樣,因為並未有家具設計相關的學科可以修讀,所以很多都選擇修讀建築。Finn Juhl最初也是在建築工作室開始第一份工作,直到1945年成立自己的工作室,並將涉足的範疇由建築和室內設計擴展至家具,在這一年,他設計出最具代表性的椅子「45 Chair」,名字正是由這一年而來。

其實早在1940年,Finn Juhl已經創作出他首張椅子——「Pelican Chair」,Pelican是一種名為鵜鶘的鳥,最大的特色是有著大得可以裝水的喉囊,其實是用來儲存食物的。「Pelican Chair」有著流線外型,椅身偏低而向後傾,椅背延伸出兩邊的巨型扶手,仿如鳥的形態。

鵜鶘(圖片來源:Getty Images)

另一位「丹麥四大巨匠」Hans J. Wegner其實也有類似的設計,是參考了英國翼背椅的「Papa Bear」泰迪熊椅,坐上去之後猶如被熊爸爸「熊抱」著般一樣舒服窩心。「Pelican Chair」有如鳥翼般的扶手更加巨大,包覆度更為完整。只不過,當時流行著實用主義和簡約主義,「Pelican Chair」相比之下卻過於複雜,形態也顯得奇特,所以推出初時被戲稱為恍如一隻「疲憊的海象」。後來直到2001年「Pelican Chair」由丹麥品牌One Collection獲得生產及專營權而再度發表,再加上Finn Juhl已然成為大師,所以這張椅子也備受關注甚至成為Finn Juhl現今最受歡迎的作品。

「45 Chair」(圖片來源:finnjuhl.com)

不過Finn Juhl並沒有因為在家具界初出道受到挫折而灰心,他著手「45 Chair」的設計並將對美學及功能性的追求發揮到極致,「45 Chair」有著為人所津津樂道的精準傾斜度,符合人體工學的舒適感乃是他研究人體坐姿多年思考出理想座椅形狀的結果,而且也十分耐用。

他將有機的形態和線條融入椅子,垂直與平行線條交錯,在本來已經追求極致工藝與功能性之上再增添一份藝術性。一體成型的「L型」座墊與椅框之中構成中空結構,兩者分離的概念讓椅子無論實際上還是視覺上都更顯得輕巧,還帶有空間感。在當時大多數的椅子都笨重的年代,這份設計的心思足以鶴立雞群而被譽為「現代座椅之母」。

雖然後來對於現代化設計這一觀點有一個重要元素就是便於量產,但當時Finn Juhl的作品大多都不符合這一點,因為他的作品以有機曲線而聞名,這是無法以機器量產的,即便是熟練的工匠也要花上時間心力去製作,而且這些設計對於物料的要求也很嚴格,他最後在物料和形態上也不變演變,達到一種工藝與現代設計之間的平衡,甚至帶有藝術成分。正如他在50年代說過的一句名言:「One cannot create happiness with beautiful objects, but one can spoil quite a lot of happiness with bad ones.」——在美學之前椅子是一定要能夠被舒適地坐著,但如果還好看,不就更能令心情大好嗎?