Tesla最新AI機械人「Optimus 」將明年投產可替人類執行危險工作

電動汽車公司Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）近年投身多項高科技產品開發，繼早前成立太空服務公司SpaceX推出星鏈服務外，上年8月又投入人工智能（AI）開發項目，推出人形機器人「Tesla Bot」，上周四他在德州舉行的 Cyber Rodeo 活動上再次提及相關企劃，並提供更多細節，表示明年可投入生產第一代產品。

Elon Musk預告最新AI機械人「Optimus 」。（Tesla）

Elon Musk預告最新AI機械人「Optimus 」。（Tesla）

據發布的產品設計圖顯示，這款 AI 機械人名為「Optimus Subprime」，身高五尺八吋、重 125 磅，可舉起 150 磅重量，其工用旨在執行「消除危險、無聊與重複性工作」，以便人類能夠更投入在其本身工作，而這款機械人將率先應用將在Tesla工廠中，未知到時會否有相關產品流入民用商品市場。

Hello humans,



It's time for a new profile picture.



Use this as a base. pic.twitter.com/rC2LgnmtSK — Optimus ❁ (@TeslaAIBot) April 12, 2022

對於公眾擔心AI機械人會有如電影《未來戰士》機械人統治人類的風險，馬斯克極力保證有關產品不會對人類構成任何傷害。 Optimus官網表示，相關產品被特意設計得較為緩慢，最高行進速度僅有5 MPH，比人類更脆弱。

馬斯克宣稱初版 Optimus 有望在明年展開投產，但鑒於 Tesla 過去多次延遲推出產品的前科，產品面世時間仍有待證實。