最著名躺椅｜LC4功能主義設計鋼製家具先驅　世界級椅匠背後女人

【Designer Chair】名師選用的作品總是沒有錯，還記得早前與大家介紹過曾經在2010年的Apple發布會上蘋果教主Steve Jobs首次坐下來（以前不是站著就是坐地上），是否因為入手了「功能主義之父」法國建築師及設計師Le Corbusier的著名椅子《LC2》？今回就來了解一下《LC2》以及其系列椅子還有Le Corbusier背後重要的女人。

Steve Jobs坐著的《LC2》（圖片來源：Getty Images）

《LC2》之所以震撼世界，其中一點是在當時崇尚木製家具以及裝飾藝術風格的年代，《LC2》以及其系列都破格地採用了金屬框架，打開了現代化設計家具的新一章。但原來Le Corbusier這位大師也有不熟悉的範疇——正正是於金屬、鋼管這些金屬物料。眾所周知，《LC2》是Le Corbusier與他當時的助手Charlotte Perriand以及他的親戚Pierre Jeanneret共同創作出來的，金屬物料應用這最後一塊拼圖就由Charlotte補上。

Charlotte Perriand（圖片來源：Cassina）

Charlotte於巴黎高等裝飾藝術學院修讀家具設計，22歲畢業之後就已經到過Le Corbusier的工作室自薦，不過當時並沒有被取錄，後來在1927年她在法國秋季沙龍展中，憑著融入了鋼製設計的作品《Bar sous le toit》而重新受到Le Corbusier的青睞。其實她在學院時期的氛圍全都是當時盛行的裝飾藝術風格，而且人們也未跳出木製家具的框架，但她卻不想被困於此，再加上在1926年，她見到Bauhaus開始使用鋼管來設計家具，而且當時的汽車製造業也用上大量的金屬材質，令她萌生起一些想法，就決定將金屬材質用在家具之上。

LC4 Chaise longue（圖片來源：Cassina）

來到1927年，Charlotte終於被Le Corbusier邀請加入團隊，在之後的十年他們合作推出過很多經典作品，當中最著名的除了《LC2》之外，就要數在1928年面世的躺椅《LC4》（Chaise Longue）。這個系列的出現是因為Le Corbusier為他的親戚Pierre Jeanneret建造了一所別墅，由於自己在之前的創作生涯上已經製作出無數的木製家具，於是想突破一下轉而打造金屬家具，他構思了一系列以鋼管為骨幹的椅子，也能夠適應不同的坐臥姿勢，但由於自己實在沒有時間去惡補關於金屬家具的知識，Charlotte就成為了他的希望。

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在《LC4》之前其實躺椅早已存在，躺椅由梳化與扶手椅組合而成，介乎於床與椅之間，既不像梳化和床般受限於空間，甚至可以在戶外使用，兼顧功能性和美觀性，成為了舒適和放鬆的代名詞。《LC4》的出現成為了現代最著名的躺椅，他們以《Surrepos》這張醫療椅作為靈感，再加入現代化設計以及利用鋼管和皮革來重新演繹，特別著重於舒適性，Le Corbusier本人稱之為「休息機器」。

LC4 Chaise longue（圖片來源：Cassina）

雖然Charlotte也憑著《LC4》而成名，她絕對是當代最重要的設計大師，可惜的是這一份名氣要在她離世之後才得以重視。老實說，說起《LC4》、《LC2》或其他合作創作的椅子，當時大家都只會記得Le Corbusier，不過後來大家都知道倘若沒有Charlotte，也就沒有這些經典作品的出現。

直到40年代，Charlotte被引薦作為顧問前往日本交流並授課，邀請她的是同樣曾經一起於Le Corbusier的工作室合作過的日本建築師坂倉準三，他曾擔任工作室的主管，據說在Le Corbusier不在的時候同事詢問的對象就是坂倉準三，他也是日本建築學會會長，向來都對Charlotte的評價十分高。

1959年坂倉準三與Le Corbusier合作設計了東京的國立西洋美術館，於2016年入選世界遺產（圖片來源：Wiki）

在這次日本之旅Charlotte近距離接觸到日本傳統文化而為之著迷，在之後遊歷亞洲其他地方並觀摩了不同的工業設計製造技術啟發了她更多元化的發展。留在日本的這段時間，一位年青的日本設計師慕名而來並跟隨她學習一段時間，被授予了如何在保留日本元素同時創造出新作品，以新手法去處理傳統物料，不要摒棄日本傳統，也不要盲目地追隨西方設計，她的這一番話深深地影響了這一代的日本設計師，而這位設計師正是年青時期的柳宗理，後來成為了首屈一指的世界級設計大師，也是著名Designer Chair蝴蝶椅的創作者。