【拍賣】初代007辛康納利故藏畢加索經典畫作　估價達1.5億港元

《007》系列陪伴過不同年代的人們，最新一代的James Bond也於去年迎來最終章，但說到經典，始終都是由辛・康納利（Sean Connery）飾演的初代007。辛‧康納利是20世紀最偉大的演員之一，首部《007》作品始於1962，是為最深入民心的一代，年邁的他於2020年在睡夢中逝世，終年90歲，在他留下的遺產當中，就有畢加索的著名鉅作，原來他也是畢加索的愛好者。

辛康納利於1962在電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）中飾演初代007 （圖片來源：《Dr. No》截圖）

辛‧康納利在逝世前已將自己大部分的財產分配作慈善用途，他生前熱愛參觀博物館，就在他與家人先後到訪費城藝術博物館、巴恩斯基金會藝術館和華盛頓國家藝廊不久後，就決定購入畢加索的這幅《畫框中的男子半身像》。其實辛‧康納利擁有不少畢加索的作品，但始終對這幅畢加索晚期的畫作情有獨鐘。他在飾演初代007的年代，正好是畢加索創作這幅作品的年代。最近，佳士得拍賣會就得到辛‧康納利家人委託將《畫框中的男子半身像》拍賣，讓大家有機會接觸及擁有這幅傳世佳作。

《畫框中的男子半身像》（圖片來源：佳士得）

《畫框中的男子半身像》是畢加索晚年的經典主題「火槍手」系列之一，不少人認為，畢加索在人生最後的20年是其創作生涯的巔峰，「火槍手」系列其實是反映出他內心心態的自畫像。有不少前人大師作為靈感影響著他，其妻子指出畢加索晚年喜歡留在家中去研究Rembrandt和Velázquez這些荷蘭和西班牙黃金時代大師的畫作，同時他亦鍾情於莎士比亞和大仲馬的文藝創作，例如《畫框中的男子半身像》中主角的形象，就有如大仲馬著名小說《三個火槍手》中的大反派紅衣主教。

畢加索（圖片來源：佳士得）

除此之外也能夠在畫作中看到梵高的影子，在60年代中期，梵高在畢加索心目中的地位超然，據其家人指出每當他談及梵高時都總是充滿熱情的，而且也能在畫作中看得出這些顏料色塊的表現手法、角色的靈氣、洋溢活力的筆觸、耐人尋味的神情等都與梵高的自畫像有接通之處。令人不禁猜測，其實這些火槍手都是反映他複雜的心理和人格的自畫像，也表現出他晚年對自我的認知，表現得率性自然，而且這些火槍手都可以追溯到畢加索的出生地西班牙，即使垂垂老矣但亦充滿著年輕時期的激情。

辛康納利（圖片來源：佳士得）

《畫框中的男子半身像》將會於5月26日在香港會議展覽中心舉行「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」中亮相，估價約達1.5億港元，有望成為佳士得於亞洲推出的最高價畢加索作品，而拍賣部分收益將撥予「辛‧康納利慈善基金」。