曾經最強美股Netflix中病毒？從開拓者變主流 廣告方案勢在必行？

近日Netflix股價迎來自2004年以來最大的跌幅，暴跌35%（市值約540億美元）令人嘩然，大眾也在猜測到底接下來Netflix會有怎樣的應對方法。Netflix曾經是升勢最強的美股，原來最初更是做實體影碟借閱服務起家的。

The woke mind virus is making Netflix unwatchable — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2022

早在1997年，Netflix已經在經營影碟郵寄借閱服務，在接下來的十年之間開始發展影片串流服務，於2010至2019年這十年間其股價升幅達41.8倍，成為了該十年內升勢最強的美股。隨著是次Netflix的消息釋出，Elon Musk竟也有真知灼見，他指出Netflix因為中了「覺醒心靈病毒」（The woke mind virus）而變得難看了，意思是過份政治正確的風氣，這樣會導致社會失去了幽默感。最初開創串流服務平台可謂是業界的顛覆者，反傳統的思想也流竄在整個平台及其節目之中，可是在變成最大的串流平台之後，已經慢慢成為了業界主流，慢慢地也竟中了病毒。

圖片來源：Unsplash

對於是次股價暴跌，有外界分析其中一個主因是充斥太多韓劇。Netflix紮根於美國，很快地美國本土的用戶量飽和要開發國際用戶，而在全球網絡電視的市場中，一半在北美，其次的就是亞太地區，比歐洲還要高，當中中國地區佔一半以上，亞太地區成為了串流服務業界的兵家必爭之地。對於亞太用戶的口味而言，韓劇可能是一大支柱，而且Netflix對比起其他串流平台如Comcast、迪士尼等，在製作節目的經驗和財力上其實佔不了優勢，外購韓劇節目或者是相對方便的做法。

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此外，隨著公布今年首季度財務數據顯示，已經流失了約20萬訂閱用戶，但事實上，自烏俄戰爭爆發後Netflix退出了俄羅斯市場，這裡已經損失了70萬用戶數。對於開發新用戶，相信所有串流平台的目標都會放在2011年之後出生的Alpha世代，這個新生代的人數多達20億，在十年之後將會成為重要的全新消費群體，現時網絡電視的主要觀眾年齡層還停留在35歲，但要知道，正在成長的孩童喜歡上網多於看電視，他們的成長階段甚至不一定會接觸電視，比起80後、90後小時候「電視汁送飯」的情況大不同，這個情況於亞洲地區更為顯著，換言之，亞洲新生代的口味有機會主導了串流平台的節目製作方向。

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對於Netflix面臨的困境，其實在早兩年早就傳出過加插廣告的消息，雖然當時馬上澄清此為謠言。收看Netflix的觀眾數目依然可觀，但其實當中有近半是分享使用的帳號。於是Netflix接下來將會解決「非同住處共享帳號用戶」的情況，或採用收取額外費用的方式，與此同時開發不同價格的收費方式，比較大機會的會是推出更低的價格方案卻加插廣告。是次股價暴跌看似是負面消息，但事實上Netflix今年是依然賺錢的，乘著此「危機」會否是一個機會加速廣告方案的推行？畢竟廣告商這筆油水是極為可觀的收入，看著Netflix平台上的每日排行榜，也可以是一個個潛在的廣告展示欄。