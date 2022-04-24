英女王登基70周年以植樹慶祝 鬼才設計師操刀巨樹雕塑包含350棵樹

出生於1926年4月21日的英女王伊麗莎白二世，在剛剛迎接96歲生日之際，亦準備6月慶祝登基70年白金禧，熱愛大自然的英女王為了這件盛事成立了一項獨特的「The Queen's Green Canopy」植樹活動，邀請英國各地的人們「為禧年植樹」。

圖片來源：heatherwick.com

從2021年10月到2022年3月之間這個計劃已經種植了超過100萬棵樹，此外還在英國各地建立一個由70棵古林地組成的網絡，以慶祝70周年。在6月的慶祝活動，由英國著名設計師Thomas Heatherwick為白金漢宮創作一座21米高的雕塑「Tree of Trees」，巨樹雕塑內裡包含了在英國發現的350種樹木，巨樹中央結構以木材和鋼材製成，延伸出來的樹枝支撐350個裝有樹木的鋁製花盆，花盆上刻有女王的「密碼」，在慶祝活動之後雕塑將被拆除，樹木則會在10月的種植季節捐贈給社區團體。

圖片來源：queensgreencanopy.org

英國人對植物情有獨鍾，在香港也能找到痕跡。倫敦自18世紀建設了一個名為邱園的皇家植物園，英國曾經在其他海外屬地建立不少植物園，其中一個就是香港的動植物公園，最初名為植物公園（Botanic Garden），除了研究和收集香港的植物，也擔任了在中國和東方採集的未知植物物種出口到邱園的中轉站角色。植樹是英女王其中一個慶祝活動的方式，在這70年間她在世界各地親手種植了1,500多棵樹。「The Queen's Green Canopy」旨在激勵全國的下一代植樹者，努力幫助綠化城市。