日本最北端猿拂村　北海道扇貝重鎮如何由最窮困變成最富裕村落

4月向來都是日本旅遊的其中一個旺季，而且4月底也是日本本地的旅遊黃金周，如果想避過這段人流，可以選擇位於日本北邊的北海道，剛好在春夏交際迎接怡人的氣候。說到北海道，在北海道最北端、也就是日本最北端有一條村落，位置偏遠曾經是日本最窮困的村落，近年慢慢找到自己的出路而大翻身一躍成為日本頭十位最富裕的地區。

圖片來源：猿払村觀光協會

搜尋「猿拂村」（猿払村）不難找到當地的旅遊情報，風光明媚的照片令人有衝動馬上動身前往，佔地590平方公里面積當中森林和原野約佔80%，人口少於3,000人，卻有著發達的漁業和奶牛養殖業。這裡在上世紀主要經營林業和礦業，可惜因為這兩個產業式微而一度挫敗了當地的經濟，人們生活差點就無以為繼。

圖片來源：猿払村觀光協會

或者因為位置偏遠，本來還沒有多少人留意到這個地方，直到一次的人均年收入調查結果顯示，猿拂村的居民平均年收入竟高達620萬日圓，甚至比起東京傳統的富人區還要高，原來早已找到一條致富之道。人所共知日本海產豐富也是非常龐大的一個產業，而猿拂村主要發展扇貝養殖業，北海道水溫低令扇貝可以長得又大又厚並具有嚼勁的質地，現時已經成為日本扇貝產量最多的產區。雖然居民們都富起來了，不過這裡卻沒有太多可以花錢的地方，所以他們大多都把賺來的錢用來買房子、佈置家居。

圖片來源：猿払村觀光協會

直到今天，這裡除了漁業之外也有發達的奶牛養殖業，出產上乘的牛奶和黃油等奶製品特產，也許他們從經驗中了解到發展單一產業的風險非常大。村裡大多數的農業用地都是牧場，有著一年四季涼爽宜人的氣候，最高氣溫與東京的最低氣溫大致相同，非常適合養殖奶牛這種能夠抵禦寒冷卻不甚喜歡高溫的動物。

圖片來源：猿払村觀光協會

這種怡人的氣溫，相信很吸引夏季想要避暑的朋友吧，喜歡釣魚的朋友，該處也有一條著名的河流「猿払川」，來到北海道不少朋友也會選擇自駕遊，這裡還有一個非常吸睛的「景點」：全長16公里的公路，路上沒有護欄和電線桿，恍如一條在兩邊草叢開闢出來的道路，可以盡情享受廣闊地平線的壯觀視野，向前一直開車就像一路進入天空的懷抱之中。