椅子的標準「Standard Chair」將機械融入設計　組合家具的先驅

【Designer Chair】之前一直為大家介紹過「最美」的椅子、「最貴」的椅子，但有時設計不用太花巧，恰到好處就是美，今回就來看看椅子的標準——Standard Chair。

Jean Prouvé（圖片來源：vitra.）

上世紀很多開創先河的家具設計師都有建築設計或室內設計的根底，Standard Chair的設計師Jean Prouvé也不例外，但他最擅長的卻是機械，這一點令他相當獨特而別樹一幟。Jean Prouvé出生於法國，他的家庭有著濃厚的藝術氛圍，但相比起藝術的研究，他更鍾情於對金屬的深入探究，於是他選擇修讀金屬工藝和機械工程的學科，也拜了鐵匠為師。

Standard Chair（圖片來源：vitra.）

直到1924年，他開創了自己的工作室，在這裡他設計和生產了很多家具，於1947年發展成為一家工廠，直到二次大戰之後更成為了研究物料的實驗室，他還擔當了巴黎很多建築項目的顧問工程師，但說到愛好還是平日與工匠們一起鑽研設計和生產工序，還吸引了很多同年代的著名大師到來一起聊聊天交換意見，包括之前常常介紹的「功能主義之父」法國建築師及設計師Le Corbusier。

Standard Chair（圖片來源：vitra.）

兼備工程師和建築師的身份，他的設計不單只注重美觀，對於結構、物料、製造的方法也顯功架，每張椅子都以最具效率的物料使用以及最符合結構性的設計為目標，這一點特別體現在1934年設計的Standard Chair。這張椅子諸如其他家具、桌子一樣融入了建築的概念，著重結構輕巧、採用了折疊金屬板技法，第一代的作品甚至可以隨意拆卸組裝，是非常符合現代人需求的設計。原來除了家具之外他也將這一套「預製套件」概念放到建築之上，1949年他在巴黎設計了一個名為「Metropole Aluminium House」的可組裝移動房子，可以在一天之間蓋好，適合成為大批量生產的經濟房屋或臨時房屋。

圖片來源：vitra.

另一方面，Standard Chair的精妙之處可見於後椅腳，乍看之下就恍如四腳爬行動物的後腿般強而有力，可以支撐著用家的上半身所有重量，是整張椅子負重能力最高之處，獨特的設計可以將壓力直接傳導到地面。在他的作品中看得於他相當擅長使用片狀金屬，並將之彎曲、壓鑄打造成結構性更強的設計，而且外觀上還帶有一種利落的美感。也許因為他擁有一顆鐵匠的工藝匠魂，所以他強調所生產的家具要用上最高規格的物料，一定要耐磨損經得上不斷的重複使用，在他眼中家具和機器是沒有分別的。

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關於Standard Chair還有一件逸事，據說麥當勞曾經在巴黎羅浮宮旁邊開分店時，因為與整個文藝氣息格格不入，於是法國民眾紛紛反對，有見及此麥當勞方面竟然將整家分店的座椅換成了Standard Chair，在快餐店也能坐著著名的Designer Chair優雅地用餐，終於令到崇尚浪漫的法國人也心滿意足。如果想入手這張Standard Chair或者更多Jean Prouvé的作品，於專營Designer Chair的瑞士品牌vitra.就可以找到。