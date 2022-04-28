拍賣史上最碩大藍鑽天價成交　「浩宇之藍」價值4.51億差點破紀錄

在去年這個時候南非出產了一顆世界上最大的藍鑽，雖然彩鑽不難得到，但對於藍鑽就向來都相當稀缺，所以歷史上大顆的藍鑽都十分珍貴而備受注目。去年這顆藍鑽原石已經打磨切割完成，並在近日於拍賣場上亮相，擁有15.10克拉，以拍賣史上最碩大的艷彩藍鑽之姿備受追捧，最後以4.51億港元（5,750萬美元）之天價成交，只有些微之差就可以打破藍鑽拍賣紀錄。

「De Beers 戴比爾斯 浩宇之藍」（圖片來源：蘇富比）

世界上大部分的藍鑽都產自南非庫利南鑽礦，而重達530克拉享負盛名的鑽石「非洲之星」也是產自這裡。去年4月，在這裡發現了是次這顆天然奇珍，切割打磨之後成為一顆重達15.10克拉的長方形階梯式切割艷彩藍色內部無瑕鑽石「浩宇之藍」（The De Beers Blue），也是經美國寶石學院（GIA）鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽，拍賣史上曾經只上拍過5顆10克拉以上的藍鑽，而且除了是次的「浩宇之藍」之外就從來沒有超過15克拉。最後此作於4月27日在香港蘇富比以57,471,960萬美元之天價成交，直逼由「The Oppenheimer Blue」這顆14.62克拉艷彩藍鑽於2016年以57,541,779美元創下的藍鑽拍賣紀錄。

JEAN BAPTISTE TAVERNIER繪畫的「TAVERNIER BLUE」藍鑽草圖（圖片來源：蘇富比）

一開始說過藍鑽因為其稀缺性而備受注目，往往象徵身份高貴之士或用來送贈予地位特別之人，例如在17世紀就有文獻記載一位寶石商人Jean Baptiste Tavernier將一顆「Tavernier Blue」藍鑽售予法國國王路易十四，後來改名為「法蘭西之藍」，成為著名的法國皇室珠寶珍藏。

「De Beers 戴比爾斯 浩宇之藍」（圖片來源：蘇富比）

原石已經彌足珍貴，但能夠將原石昇華就要靠精湛的切割打磨工藝。鑽石是地球上最堅硬的物料，但切割藍鑽會比起鑽石更具挑戰，因為藍鑽結晶成形極為獨特罕見，在處理每個切面時都要謹慎而精準為免影響其色澤。彩色鑽石比起一般鑽石更為稀少，而藍鑽更加罕有，原來藍鑽中的藍色調是源自晶體結構中的微量硼元素，GIA曾經有研究報告指出，相信藍鑽的形成環境比起普通天然鑽石還要深4倍，至於硼元素更可能是來自古代的海洋，經過漫長的板塊移動才移至深入地幔之中。