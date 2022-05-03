【SPY×FAMILY】人氣動畫暗藏西服學　穿搭技巧學起來做優雅紳士

最近有一部新番動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒，家家酒意思是「煮飯仔」）人氣急升，身為間諜的主角「黃昏」文武全才充滿特工氣質非常受歡迎，在剛剛更新的一集劇情主角一家人準備到名校面試，因為遇到種種「意外」而更換了兩套西裝，有眼利的網民發現他身懷一流的穿衣技巧，不愧為頂尖特工，今回就來看看網民在他身上發現了甚麼，在欣賞動畫的同時，竟然上了一課西服學。

動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒）

故事說到主角Forger一家在步入貴族學校伊甸學園一刻，就發現已經備受監視，原來入學的考核早已開始，而監視他們的其中一位舍監Henry Handerson，因為凡事都非常講究優雅，「不夠優雅」、「非常優雅」成為其口頭禪，他本來以為主角遇上危機弄污了衣服會手足無措，怎料他一而再再而三都有準備足夠的替換衣物，雖然只是對其臨危不亂以及做好萬全準備而大感滿意，沒有特別評論他的衣裝，但竟然一套比一套換得講究，或者這一切已經被講究優雅的舍監看在眼內？

《SPY×FAMILY》截圖

外套袖口露出部分襯衫，通常會露出大約2cm，這樣就顯得有層次感（圖片來源：unsplash）

西裝可謂是特工必備，特工要出入上流場合，所以一定要夠紳士氣質。首先步入校園就穿著的一套三扣海軍藍西裝，配上酒紅色領帶，這是標準的商務二件套西裝，出席商務場合、面試這些正式場合必備之選，還有的就是一些基本細節，包括白色口袋巾的最標準摺法「Square Fold」，外套袖口露出部分襯衫，通常會露出大約2cm，這樣就顯得有層次感。領帶略得略大，是適合更為正式或商務場合的全溫莎結，如果是半溫莎結的話就適合所有場合，顯得Forger這一套衣服比較嚴肅，大多數的美國總統露面時都會這樣穿。

西裝外套最下方的鈕扣別扣上，這是歷史悠久的英國傳統（圖片來源：unsplash）

三套西裝當中只有第一套扣上外套，而最下方的鈕扣沒扣上，這是歷史悠久的英國傳統，相傳源自英國愛德華國王七世，當時時興西裝，但他因為身型肥胖而總是扣不上最下方的鈕扣，所以他就索性以後都不扣，後來蔚然成風。此外，之後的西裝設計師在設計外套時的剪裁都是以不扣最下方鈕扣來考慮的，所以不扣上絕對會比較好看。傳統上，如果是三顆鈕扣的西裝外套，第二顆一定扣上，第一顆可扣可不扣，最後一顆必定不扣，愛德華國王七世在騎馬時有時也只是扣上第二顆。

《SPY×FAMILY》截圖

最正式的三件套外套、馬甲及褲子都要同色、同物料。至於不同色馬甲正式之餘又顯得時尚，而且可以令西裝有更多配搭，（圖片來源：unsplash）

第一套比較常見，接下來主角因為救助了跌入水溝的小孩弄污了衣服而換上第二套，這次是三件套，比起二件套較為正式，馬甲有修身作用，而且可以固定領帶和襯衫，三件套是英國紳士的基本配置，紳士不一定文靜的，正如是次的入學考核講究優雅的舍監也設置了考驗臨場反態的測試，占士邦出入生死關頭也能顯得紳士，所以三件套其實是非常著重功能與靈活性的設計。果不其然，接下來Forger一家就要體力勞動處理一大群走失的動物了。最正式的三件套外套、馬甲及褲子都要同色、同物料，但是次Forger選擇了「Odd Vest」不同色馬甲，正式之餘又顯得時尚，而且可以令西裝有更多配搭，也反映出Forger是一個有品味會選擇的人。

舍監Henry Handerson一身的晨禮服（《SPY×FAMILY》截圖）

Forger的是半正式晨禮服（Stroller）（《SPY×FAMILY》截圖）

來到最後一套，Forger甚至戴上禮帽，可見得是最正式的禮服了⋯⋯？這時鏡頭一轉見到舍監Henry Handerson一身的晨禮服，就發現Forger身上的是半正式晨禮服（Stroller），分別在於前者的上裝為黑色燕尾服，Forger早已對於是次面試會見到的所有人了然於胸，可能連對方的衣著都有所考慮，所以他並沒有Overdressed。

Tom Ford穿著的法式袖口（French cuff）襯衫（圖片來源：Getty Images）

此外，他換上了法式袖口（French cuff）的襯衫，在傳統觀點上法式袖口是適合更正式的場合，例如配搭半正式晚禮服（Black Tie）。法式袖口源自於16世紀，這個優雅功能是讓上流社會人士在不小心弄污袖口時可以往上收起而設計的。最後來到領的部分，這個是燕子領（Wingtip Collar），通常搭配燕尾服，會顯得正式而優雅，正常是不會配戴領帶而是用領結（Bow tie），眼利的網民就發現了領帶上有一個圓環，再考慮到這個略大的尺寸，應該就是Ascot tie這種領巾而非領帶，通常配上晨禮服出席正式場合中選用，最初源自於Royal Ascot馬場，後來在人們習慣在打高爾夫球時佩戴，是休閒裝中突顯高雅的一種形式。