古董鑒賞｜劉鑾雄永樂青花夔龍罐收藏　為何能以3500萬天價易手？

明代永樂、宣德兩朝的青花器名滿天下，備受歷代藏家追捧。其中名品不少，好像宣德夔龍紋罐，存世僅五例，近年拍賣成交價俱在HK$3,000萬以上。而原來，夔龍罐還有更罕見的永樂版本。

本季香港春拍，蘇富比帶來一件永樂朝的青花夔龍罐，乃是香港著名富商「大劉」劉鑾雄的收藏，估價HK$4,500萬至6,500萬，上週（29/4）拍賣成交價HK$42,725萬易手。翻查公私收藏，暫不見相同例子。乘此機會，讓我們上一堂5分鐘的課，一看這件無雙重器有何獨特之處。

Lot 4｜明永樂 青花夔龍紋罐

+ 6

尺寸：高 24.4 cm；寬 29.8 cm

狀況：邊緣與器身偶有預期磨損；底部邊緣有一約2.5 cm長的淺窯裂，從外部不可見；整體狀況良好

來源：香港蘇富比，1989年5月16日，編號112（劉鑾雄收藏）

估價：HK$45,000,000 - 65,000,000；拍賣行：香港蘇富比

專場：皇苑蘊珍 - 劉鑾雄藏御瓷萃珍；拍品數目：8；拍賣日期：2022/4/29

此罐上繪二龍，口牙廣開，三趾利爪前展，鬚髮揚逸，卷草長尾蜿蜒（故又稱香草龍），首尾互逐，繞器一周，傲翔於祥雲與海水浪濤之間，足飾交疊蓮瓣。觀其畫工及釉色，明顯是永樂（1404-1424在位）或宣德（1425-1435在位）朝之官窯出品。

永宣青花譽滿天下，藍頭發色是一大主因。兩朝使用西亞入口顏料「蘇麻離青」，燒成的青花發色絢麗鮮艷，常見暈散現象。由於顏料含鐵量高，常自然形成不均勻的黑藍結晶斑點，深凹胎骨，與艷麗的藍色相互映襯，更增藝術魅力。

基於「蘇麻離青」這個特點，永宣青花雖然少有描繪人物，但渲染花鳥、海水、園景卻收到意想不到的效果，如同在宣紙作畫留下的筆觸、墨痕，極富風韻。

若是專家，或能從畫工和發色細微分野處，判斷青花是永樂還是宣德出品。不過也有更簡單的法門，由於帝號落款於宣德朝才正式成型，故像此罐般無落款的基本就是永樂青花。

提起夔龍，古董愛好者自然想到商朝青銅器上的夔龍。不過永宣罐上的夔龍，卻是受到外來藝術影響，源自印度異鄉。

此類夔龍原型，乃印度神話生物摩竭（又稱摩伽羅）。這種水獸造型多變，前身可為鹿、象、鱷魚等陸地動物，尾部則為魚、海豹等海洋生物。在印度，摩竭是守護通道和入口的奇獸，故常見於寺廟、宮殿門戶裝飾。

據學者研究，摩竭應是隨著佛教傳播而融入中華文化。早期，摩竭仍保持原本造型，例如宋朝龍泉窯就燒製過摩竭雙耳的瓷器；後來，摩竭形象逐步融入中華夔龍之中，永宣罐即為佳例。

筆者所以屢說「永宣罐」，皆因宣德朝也有類似的青花夔龍罐。存世僅五例，其中三件現屬公營收藏：

北京故宮｜陶瓷鑑賞界泰山北斗孫瀛洲（耿寶昌師父）舊藏

中國國家博物館

劍橋斐茲威廉博物館｜旅英華裔古董商吳賚熙舊藏

另外兩件，近年先後於香港拍場易手：

曾由倫敦古董商Bluett & Sons經手｜2017年 蘇富比 HK$3,553萬成交

著名藏家兼古董商張宗憲收藏｜2021年 佳士得 HK$3,145萬成交

乍看之下，劉鑾雄的永樂罐，與一眾宣德罐非常相似；然而細心觀之，夔龍造型卻是截然不同。永樂罐的夔龍，滿身龍麟，三趾長爪，氣勢威武，整體上相當接近我們熟悉的龍紋。主要分野則有兩處，一是肩部上加了翅膀，另一是尾巴變成卷草狀。

至於宣德罐，象鼻更為明顯，身體無麟，傳統龍爪也換成獸足。周邊並無永樂罐的祥雲及浪濤配襯，比起飛於天，視覺上更似是奔於地或游於水，形象更接近摩竭。此外，又加上了口吐蓮花這一特徵，宗教味道更為濃厚。於是，我們可以把明朝夔龍細分成兩類：第一類、較似傳統龍紋，如永樂罐；第二類、受摩竭影響更深，如宣德罐。然而，景德鎮曾出土一件宣德青花罐殘器，夔龍造型與紋飾佈局，皆與劉鑾雄的永樂罐一致。由此可見，宣德官窯之中，兩類夔龍是曾經共存的。

古玩界以往認為，明代首繪夔龍紋的為宣德御窯廠，惟劉鑾雄永樂罐已證明並非如此。翻查資料，台北故宮又有一件青花夔龍高足碗，出自朱元璋洪武帝時期。這就說明，夔龍瓷器雖然因永宣青花而大放異彩，成為人所熟悉的名品，惟卻是自明代開國時就存在的樣式。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：5分鐘瓷器學堂｜劉鑾雄收藏 舉世無雙的永樂青花夔龍罐】