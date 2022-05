博物館與香水公司合作　引入Samsung技術讓訪客聞17世紀名畫

近年流行沉浸式多感觀的藝術展覽,而「沉浸式」除了透過視覺和音樂讓觀眾投入其中外,氣味原來也是重要的感觀元素。位於西班牙的普拉多國家博物館(Museo Nacional del Prado),最近便透過韓國三星(Samsung)和西班牙香水品牌技術支援,推出以「嗅覺」為主題的展覽,讓大家可以聞到名畫中香氣!

(圖片來源:Museo Nacional del Prado)

這次「嗅覺」主題展覽,博物館得到了三星的技術贊助,透過與Fundación Academia del Perfume (香水學院基金會)和香水品牌Puig合作開發的「AirParfum」嗅覺技術,讓訪客在欣賞館藏名畫《The Sense of Smell》時,目光不再是畫中主角,而是畫中情景在實景時會有的香氣。

(圖片來源:Museo Nacional del Prado)

《The Sense of Smell》由Jan Brueghel the Elder和Peter Paul Rubens於1617-1618年間所創作,是他們合作「五種感官」(視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺)畫作系列之一,在這系列中藝術家將五種感官比喻為女性,以寓言或神話人物方式呈現出來。在《The Sense of Smell》這作品中描繪一座美麗的花園,內裡滿布80多稱色彩鮮艷的植物和花卉,當中包括茉莉花、玫瑰、百合、水仙、橙花等等,單憑畫面豐富的視覺效果,以讓觀想者聯想到陣陣花香。

(圖片來源:Museo Nacional del Prado)

而拜科技所賜,大家現在可以近距離「聞」到這幅畫。Puig的調香師兼策展人Gregorio Sola根據15-16世紀的史料,和美術館手上有的1696年配方,再現了畫中的10種香味,當中包含帶有特殊琥珀秘香的手套氣味(17世紀西班牙富豪貴族會在皮手套上噴香水,來遮掩皮革本身難聞的氣味)、麝香貓(本特展不使用動物實驗所製作的味道),借助 AirParfum技術,這些具有代表性的香水可以通過三星觸摸顯示屏內的擴散器聞到,而由於這些香水不含酒精,嗅覺展覽可以聞到多達 100 種不同的香水而不會使人感到暈眩。

嗅覺展由即日起展覽至7月3日,放大欣賞《The Sense of Smell》可參考博物館連結