博物館與香水公司合作　引入Samsung技術讓訪客聞17世紀名畫

近年流行沉浸式多感觀的藝術展覽，而「沉浸式」除了透過視覺和音樂讓觀眾投入其中外，氣味原來也是重要的感觀元素。位於西班牙的普拉多國家博物館（Museo Nacional del Prado），最近便透過韓國三星（Samsung）和西班牙香水品牌技術支援，推出以「嗅覺」為主題的展覽，讓大家可以聞到名畫中香氣！

（圖片來源：Museo Nacional del Prado）

這次「嗅覺」主題展覽，博物館得到了三星的技術贊助，透過與Fundación Academia del Perfume （香水學院基金會）和香水品牌Puig合作開發的「AirParfum」嗅覺技術，讓訪客在欣賞館藏名畫《The Sense of Smell》時，目光不再是畫中主角，而是畫中情景在實景時會有的香氣。

（圖片來源：Museo Nacional del Prado）

《The Sense of Smell》由Jan Brueghel the Elder和Peter Paul Rubens於1617-1618年間所創作，是他們合作「五種感官」（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）畫作系列之一，在這系列中藝術家將五種感官比喻為女性，以寓言或神話人物方式呈現出來。在《The Sense of Smell》這作品中描繪一座美麗的花園，內裡滿布80多稱色彩鮮艷的植物和花卉，當中包括茉莉花、玫瑰、百合、水仙、橙花等等，單憑畫面豐富的視覺效果，以讓觀想者聯想到陣陣花香。

（圖片來源：Museo Nacional del Prado）

而拜科技所賜，大家現在可以近距離「聞」到這幅畫。Puig的調香師兼策展人Gregorio Sola根據15-16世紀的史料，和美術館手上有的1696年配方，再現了畫中的10種香味，當中包含帶有特殊琥珀秘香的手套氣味（17世紀西班牙富豪貴族會在皮手套上噴香水，來遮掩皮革本身難聞的氣味）、麝香貓（本特展不使用動物實驗所製作的味道），借助 AirParfum技術，這些具有代表性的香水可以通過三星觸摸顯示屏內的擴散器聞到，而由於這些香水不含酒精，嗅覺展覽可以聞到多達 100 種不同的香水而不會使人感到暈眩。

嗅覺展由即日起展覽至7月3日，放大欣賞《The Sense of Smell》可參考博物館連結