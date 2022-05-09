Snap推出「小黃機」Pixy可愛無人機只重101克　2千元預算盡情Snap

Snapchat可能很多朋友都有在使用，Snapchat背後的公司Snap不只有在經營社交媒體，之前也推出過一款擴增實境眼鏡Spectacles，今年又有新設備可以讓大家盡情Snap！

Snap推出的第二件硬件設備Pixy是一架醒目亮麗的無人機，用了品牌的官方黃色，體積非常小巧輕便，只比手掌大一點，淨重101克，除了輕量化也主打簡單易用，因為根本就不需要遙控器去操作。只需要將它置於手中，讓它的鏡頭與視線成水平線再按制就可以起飛，預設的飛行模式包括懸浮、跟隨用家移動甚或是圍繞著用家轉圈。拍完照之後伸出手掌就會降落到掌中。

圖片來源：Snap

Pixy還可以提供不同的拍攝模式，不過就要配合不同的配件進行，如果用慣手機拍攝影片的話，Pixy就適合不過，還提供了雙鏡頭和綠幕等摸式。對於作品質素有要求的話，會比較擔心拍攝質素，Pixy可以拍攝12MP的相片以及2.7K的30 FPS影片，內置16GB記憶體。關於電量及耐用度方面，Pixy使用可拆式電池設計，充滿電出發的話可以進行到5至8次飛行。另一個方便功能還有透過Wi-Fi上傳檔案至Snapchat，然後可以加上特效及音樂再分享。

圖片來源：Snap

這部小黃機Pixy因為其便攜性絕對適合愛到戶外遊玩拍攝的朋友，簡單操作就可以拍攝出與別不同的照片及影片，而且價錢也比較實惠，暫時只在美國和法國發售，定價為230美金，即是大約1,794港元。如果要說它的不足之處，大概是其電量似乎未足以支持到一整天的遊玩，因為到戶外去通常都花一整天的，而且它也沒有防水功能，在戶外遇上天雨或者在水邊及水上活動就不適宜使用了，但說到最後價錢和外觀，還有嶄新的操作方式也有夠吸引了。