規模最大線上3D當代藝術展覽　上海藝術家耿大有帶觀眾探討元宇宙

這個世紀接下來的時間，相信「元宇宙」會是世人目光所在之處。當我們還在討論甚麼才是「元宇宙」，但現實和虛擬之間的界線已經逐漸模糊，或者元宇宙並未被完全定義，正在等候每個人的理解加入其中。一位上海藝術家耿大有於4月舉行了一個別開生面的個展《此處，無處》，可能是現時規模最大的線上3D當代藝術展覽，在這裡可以參與到浸沉式的藝術體驗，引發起對現實和虛擬的思考。

展覽名為《此處，無處》（Erewhon），靈感是取自英國小說家Samuel Bulter於1872年創作的同名作品，他將「Now-here」以及「No-Where」分解再裝嵌，概念游走於此時此地與無處之間，展覽正是呈現一個顛倒的現實，讓參與者身處於現實和虛擬之間。這個3D當代藝術展覽可以用電腦或手機等設備進入，展覽分為有4個展廳的美術館以及館外的大地藝術展區，包含著28件當代藝術作品，不過參與者只能找尋到當中的27件，因為我們正身處在第28件作品之中。

在展覽內，大家可以接觸到新媒體藝術（New media art）、大地藝術（Land art）、現成物（Found object）創作的藝術品以及裝置。展覽充滿著哲學性思考，而耿大有往往喜歡透過藝術探討一些無法被解決的問題。在他的作品中，也能見到一個個抽象的詞彙，一些無法被確切解釋的事物，旨在引起人們的感受與思考，而參與的過程中，或者參與者可以為它們添加一些定義。正如「現成物」藝術的始祖杜象所言，作品往往需要觀眾加入才完成，亦呼應到羅蘭‧巴特的作者已死論。

《西西弗斯的解脱》

在思考這些數碼展品、展覽、以至元宇宙，總離不開對媒體／媒介的探討，舉個例，我們作畫用的畫筆、畫布是進行創作的媒介、表現和盛載想法的媒體，現在用編碼去取代畫筆，看似相同亦同時不同，因為媒介不同而產生了不同的意義。有趣的是，在展覽裡竟然也能看到大地藝術，一種要與環境結合才賦予意義的藝術，例如這件《西西弗斯的解脱》令你了解到這片山丘草地，還是背後的編碼？再思考到底「數碼現成物」算不算現成物，顯然又是一個無法被解決的問題，至少在思考的過程中又再一次跳躍於現實世界與虛擬世界之間。

《離心》

耿大有相信「元宇宙」現時有數之不盡的解釋，每個人對其理解都有所不同，現階段也只是一個時代性符號，但他亦歡迎參與者透過元宇宙去理解他的虛擬當代藝術。除了「元宇宙」之外，近年人工智能也是熱話對象，也有一個說法指出人類之所以具備智能，是因為有容量大於所有物種的記憶，而記憶又與情感連結才能產生，正如當我們站在這些數碼現成物面前，思考它到底是否現實的複製品，也因為連結了對現實的記憶與情感，但反之亦然，在虛擬世界中創作出來的東西也可以被複製到現實當中，何謂現實、虛擬，主次、真假終將難分。

【耿大有簡歷】 生於1998年，當代藝術家、策展人與撰稿人，Vrch Studio聯合創始人； 倫敦國王學院心理學學士、倫敦蘇富比藝術學院當代藝術專業碩士； 作品曾參展於The Coningsby Gallery（倫敦）、庫茨藝術中心（上海）、寶龍美術館（上海）、Fibre藝術空間（上海）、All Club（上海）、三影堂攝影藝術中心（北京）、嘉德藝術中心（北京）等

《此處，無處》

藝術家、策展人、製作人：耿大有｜學術支持：張嘉榮｜空間互聯網建構：Vrch Studio

展期： 即日起

展覽連結：www.dayouerewhon.art