日本藝術家牛木匡憲首次香港個展　「香港女孩」NFT認證藝術玩具

【展覽/ NFT/ 藝術玩具】每個人小時候都充滿想像力，不過長大了之後，這些幻想都不免被現實所掩埋著，但仍有不少藝術家將這些想像力一直延續至今，正如日本當代知名藝術家牛木匡憲，他最著名的代表作，亦是他自2016年開始在instagram裡每天所發布的一張頭像，以童年回憶、超級美雄以及動畫等為靈感，創作出一個個幻想角色，作品系列名為《VISITORS》，因為在他看來這就像是每天有新訪客到來一樣。

牛木匡憲（圖片來源：ARTDICTED）

最近大家可以不單靠instagram，而是可以親身欣賞甚至入手牛木匡憲的作品。於5月開始，由本地藝術創意單位ARTDICTED邀請牛木匡憲合作舉行聯乘展覽，將會在多個本地的場地展出，是次是牛木匡憲的首次香港展覽，實在值得期待。

展覽將會推出牛木匡憲首個《VISITORS》Art Toy系列「PROFESSOR GIRL」（圖片來源：ARTDICTED）

出生於1981年日本新潟的牛木匡憲，往往喜歡以流行文化創作出充滿幽默感的作品以及時裝系列，以作品來回應時代及媒體。是次的展覽名為《Hong Kong Girls》，當中將會推出他的首個《VISITORS》Art Toy系列「PROFESSOR GIRL」，作品是一個女孩半身像，頭部向後搖搖欲墜恍如隨時會翻倒一樣，旨在表現出危機感。

另一件可入手作品「PUPPY CHAN」（圖片來源：ARTDICTED）

此外，原來「PROFESSOR GIRL」不單只是一件Art Toy，而是得到新世代真品藝術平台ZHEN.提供基於區塊鏈的真品認證，作品中植入了NFC芯片，並由區塊鏈和NFT驅動的擁有權認證系統確保真品以及提供可溯源性。入手之後還會得到藝術家親筆簽名的Art print。除了「PROFESSOR GIRL」之外，還有另一件作品「PUPPY CHAN」也是牛木匡憲所創作的英雄，他本來想創作一個展露美腿的角色，可是因為太幼站不穩了就索性讓他變成四條腿的「小狗」，同樣地，「PUPPY CHAN」都是限量作，而首30位入手的朋友將會獲得藝術家親筆簽名的認證卡。

《Hong Kong Girls》系列（圖片來源：ARTDICTED）

至於展覽方面，是次21幅牛木匡憲的《Hong Kong Girls》系列將會首次到港展出，原來牛木匡憲從來都未到訪過香港，這一系列的香港女孩是他從不同方面的媒體或大眾文化中得來的印象而創作的，各位香港女孩不妨來看看在這裡有沒有找到一些符合自己的形象。

ARTDICTED X 牛木匡憲《Hong Kong Girls》展覽： 日期：2022年5月28日至6月4日 時間：下午12時至7時 地點：上環13a New Street Gallery（免費參觀）