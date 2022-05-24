Kanye West設計麥當勞新包裝　夥拍無印MUJI總監簡約大師深澤直人

Kanye West於3月Instagram因為評論前妻的言論被停權，近日終於發布停權後的首個貼文，竟然是一個麥當勞漢堡包。Kanye West今年曾於麥當勞的超級盃廣告中亮相，超級盃是全美國最值錢的廣告時段，相信此舉足證他早就對麥當勞有好感。至於是次的麥當勞包裝，原來是與著名的日本工業設計師深澤直人攜手設計的。

這個新包裝可以見到矚目的麥當勞M字Logo，本以為是麥當勞標誌性的牛皮紙袋，在旁邊來看卻驚見一個漢堡包的模樣，相當有玩味。深澤直人是日本最炙手可熱的設計師之一，他曾為多家著名大公司設計產品，例如Apple、日本精工株式會社、日立、Nike、東芝以及最廣為人知的無印良品等。備受各大品牌喜愛，是因為經他之手設計的產品都十分成功，相信如果操刀麥當勞的包裝的話，不單只營銷，也能從設計上大大提升了品牌形象和價值。

為何深澤直人這麼受歡迎？他的著名設計理念是「無意識設計」（Without Thought），即是將無意識的行為用視覺或其他感官呈現出來，在功能性上可以輔助到人們進行有意義但無意識的行動，簡而言之就是創造方便、提醒用家，往往可以體現在他設計的產品的一些細節之上。而且他認為，這些設計要以人為本，要簡約的，在既有的物品中添加細節，比起創造一件全新的物品來得更方便而且無負擔。

於2003年他創立了「±0」這個日用品設計品牌，名字意指上下加減／公差為零，用最少去展現全部的極簡意義。這個品牌涵蓋眾多日用品和家電如咖啡壺、電話、多士爐、餐具等。他亦得到過眾多國際知名的設計獎項如紅點設計獎、美國IDEA金獎、德國IF金獎、日本優秀設計獎等。不過往往世人都把深澤直人與無印良品打上等號，就要說到1999年他設計了一件掛牆式CD播放器，他特意將之設計成酷似廚房風扇的模樣，CD轉盤外露轉動時猶如風扇運轉，在市場上完全找不到類似的設計非常有標誌性，他甚至把風扇拉繩變成播放器的開關。這設計馬上吸引到當時無印良品董事的目光，最後真的成為了無印良品史上最成功的商品之一。其後深澤直人也繼續與無印良品合作，設計了大量的商品之餘還擔任了品牌的顧問。