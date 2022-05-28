Dyson發布最新家用機械人計劃 預計2030年推出不只懂吸塵還能執拾

很多家庭或多或少都擁有一兩件Dyson的產品，Dyson最著名的是其氣流﹑過濾和摩打技術，引伸出吸塵器、風筒這些完全利用到其優勢的產品，然而對於其他衍生產品，例如直髮夾這些卻未必人人受落。

空氣淨化耳機配備主動降噪功能（圖片來源：Dyson）

在大約2個月前，Dyson推出了第一款穿戴式產品，結合空氣淨化與降噪功能的耳機，通過耳罩中的壓縮器將吸入的空氣進行過濾，再將被淨化的氣流配送至用家的口鼻位置，此功能讓人耳目一新。接著Dyson最近又宣布即將開發家用機械人以及建設英國最大的機械人研究中心，並發布了一段展示機械人執行家務的影片。

Dyson在機械人與自動化國際會議（International Conference on Robotics and Automation，ICRA） 中發布了該影片，這是一個機械人學領域的年度學術會議，希望藉此招聘250名工程師推動品牌機械人業務的發展。在影片中展示了配置了爪狀手臂的機械人拿起盤子和握起熊公仔。這些簡單的動作卻證明了機械人將會有能力執行更為複雜的家務，包括將物件移動進行執拾整理等等動作，涵蓋電腦視覺、機器學習、傳感器和機電一體化等等技術應用。

圖片來源：Dyson

Dyson於1993年創立，大約在20多年前推出了其首個地板吸塵機械人，自此以後人們不再雖然花特定的時間去為家居每一處進行煩悶的吸塵工作，還不時成為了貓貓的專用坐駕，然而吸塵機械人的工作略嫌單調，以現今的設計大多都要兼顧到多用途多功能，才不算是白花了空間去收納，吸塵機械人已經慢慢落後於時代，幸好Dyson已為家居準備了革命性的項目，機械人除了吸塵還可以執拾整理，即使是吸塵也並不只在地板進行，還可以清潔梳化、櫃子等等，品牌預計有關的產品及技術將會在2030年推出市面，屆時機械人將會走入家居為人們節省時間並改善生活。