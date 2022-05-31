拍賣會寵兒Basquiat　充滿標誌性符號重要之作《無題》7月拍賣

【拍賣】上世紀80年代藝術界百花齊放，其中炙手可熱的藝術家就有大家都熟悉的Andy Warhol和Keith Haring，還有另一位與他們份屬好友的Jean-Michel Basquiat，其畫作近年在拍賣場上屢創佳績，剛剛在今個月就有一幅作於1982年的《無題》以8,500萬美元之天價成交，即將在7月又有另一幅《無題》將會迎來拍賣，實在令人期待。

Jean-Michel Basquiat（圖片來源：Poly Auction）

Jean-Michel Basquiat的一生極為短暫，是為27 Club的一員，他與Keith Haring是同學卻比他更早離世。Basquiat從小就發掘出他的藝術天份亦是一名小神童，早在11歲時已經操得一口流利的法語和西班牙語，6歲時曾遇上車禍而在院留醫期間閱讀一本19世紀的醫學教科書《格雷解剖學》來解悶，這位小學生自此對人體部位的表達有更深的認識，往後表現在他的畫作當中。Basquiat年少時就非常仰慕Andy Warhol，二人於1983至1985年間合作創作過幾幅作品，可惜最後他染上毒癮從而影響他的事業，原本還有Andy Warhol這位前輩兼好友可以制止他，但Andy Warhol於1987年逝世之後，Basquiat就於1988年因為服藥過量而終結他的一生。

Jean-Michel Basquiat《無題》（圖片來源：Poly Auction）

Basquiat、Keith Haring以及Andy Warhol皆是著名的Pop Art藝術家，而說到Pop Art總離不開街頭創作。Basquiat本來也專注於街頭塗鴉創作，直到1979年（他當時才19歲）就以「SAMO IS DEAD」的標語宣告結束街頭塗鴉創作，由街頭走進畫室。即將於7月拍賣的《無題》是在1981年所創作的，於這一年他開始將自身身份和文化背景融入繪畫，他大部分作品中的主角都是黑人，當時的主流畫作中是鮮有見到的，他在作品中表達對黑人文化的關注，用藝術來作出控訴。

Jean-Michel Basquiat（圖片來源：Poly Auction）

這幅《無題》亦是Basquiat最早期擁有黑人面孔為符號的作品，當中象徵權威的「三尖皇冠」更自此成為了展現其獨特個人風格的標誌性符號。此外，畫作中亦出現了象徵印第安文化的尖頂帳篷，還有「S」、棒球和金屬名稱「TIN」、 「GOLD」、「 LEAD」這些符號和圖騰皆是他後來的作品中經常使用的。畫中主角受到皇冠加冕，其意象是一位有著至高無上的榮譽、表情憤怒而手持利劍的英雄人物。戰士、拳擊手、國王等皆是他常用的標誌性圖案，透過創作去展現他的情感與主張，藉此征服藝壇。作品於過去的5月在K11 ATELIER Victoria Dockside舉行拍賣預展，並將於7月9至14日的「保利香港十周年拍賣會」中再度亮相。