比鑽石稀有1萬倍寶石　近30年才被發掘「碧璽之王」綻放獨特光芒

傳統大家熟知的寶石，不外乎紅、藍寶石以至是鑽石，但原來世界上有些寶石的稀有度遠超於鑽石，而且市場上愈來愈多藏家的目光轉向它們，正是今回要介紹的帕拉伊巴碧璽（Paraiba），又有「碧璽之王」的美譽。

5.09克拉天然巴西帕拉依巴碧璽配鑽石戒指，估價為2,680,000至2,800,000 港元（圖片來源：邦瀚斯）

說起帕拉伊巴碧璽來，在今個6月邦瀚斯即將舉行一場「香港珠寶及翡翠」拍賣會，皆時將會有一枚5.09克拉天然巴西帕拉伊巴碧璽配鑽石戒指亮相，此等碩大的帕拉伊巴碧璽在市場上難得一見，相信在藏家眼中別具吸引力，估價為2,680,000至2,800,000港元。原來市場上見到的帕拉伊巴碧璽都總是很細小，是因為在其原產地被發現時幾乎都是碎片，所以重逾5克拉的已經極罕之物。

是次拍賣還有其他重點拍品，包括這枚6.99克拉天然未經加熱處理喀什米爾藍寶石配鑽石戒指，估價為3,000,000至4,500,000港元（圖片來源：邦瀚斯）

帕拉伊巴碧璽是一種電氣石，被譽為「碧璽之王」當然與一般的碧璽不同，它會呈現出獨一無二的霓虹藍光，甚至會在黑暗中綻放，是為相比其他寶石難得一見的獨特效果，這是來自於內裡所含有的高量銅和錳。至於一般的碧璽也有很多不同種類，而且顏色各異，常見的有紅、綠色，不過呈現出藍綠色的就只有帕拉伊巴碧璽，其色澤範圍亦涵蓋霓虹藍、綠色、薄荷綠等色。

另外這枚天然翡翠配鑽石「如意花鹿」別針，估價為180,000至280,000港元（圖片來源：邦瀚斯）

關於「Paraiba」這個名字，其實是來自於巴西的帕拉依巴州，帕拉伊巴碧璽是近數十年才被發掘出來的瑰寶，於1989年由寶石探勘家Heitor Dimas Barbosa於帕拉依巴州發現，當時Barbosa馬上就因為其綻放的霓虹藍光為之驚艷，公諸於世之後也令寶石界巨大引起迴響，其後的數十年間除了巴西之下紛紛在非洲發現到這種寶石，例如莫桑比克及尼日利亞，不過傳統上只有在巴西開採的方可定義為「帕拉伊巴碧璽」，再加上數據上每發現一萬顆鑽石才有一顆帕拉依巴碧璽，所以更加肯定其稀缺性，可以理解為比鑽石稀有一萬倍，故此近年愈來愈多珠寶品牌看中了此寶石的美艷與價值，將之打造成高級珠寶。