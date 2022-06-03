英國KEF慶60周年 新一代一體式LS60 Wireless 纖薄機身強大低音
/ 2022.06.03
KEF LS60 Wireless
KEF早在1960年代推出第一款產品，至今走過60年，當中得過不少獎項，亦因經常與名設計師合作推出標誌性的作品而為人所熟知。品牌向來以重現完美聲音為首要目標，早在首款作品K1中就使用合成纖維製造具有高傳真性能的精密揚聲器，以當時劃時代的技術去達到此目標。來到60年後的今天，更將多年來累積的經驗與技術融入新作：LS60 Wireless一體式無線音響系統，是為慶祝60周年活動所推出的新品。
新作由設計師Michael Young設計纖薄外形機身，系統集品牌所有重要技術之大成，是世界首款配備單點全頻技術的無線音響系統，結合特製第12代 Uni-Q同軸共點單元、Metamaterial Absorption Technology (MAT™) 技術、 Uni-Core重低音驅動單元及其他更多功能。這項獨有設計能在單一組件中產生更佳的音效與更強大的低音表現。
LS60 Wireless 一體式無線音響系統由設計師Michael Young 設計。
KEF的多項主要技術與W2無線平台相輔相成，搭配有線連接功能，隨拆即用的無線相容性加上KEF Connect應用程式，讓用家只要簡單接上電源啟動，音響系統便可立即串流播放串流音樂與Podcast，更可快速連接唱盤、遊戲主機或電視。
【LS60 Wireless特點概要】
・支援所有主流音樂服務，並支援所有常見的音源格式
・音源至揚聲器，以及揚聲器之間皆為無線連接
・連線功能包括 WiFi、藍牙 5.0、HDMI eARC、光纖、同軸、RCA
・支援 Apple Airplay 和 Google Chromecast
・透過 KEF Connect app 打造個人化聆聽體驗
・使用單點全頻技術，產生連貫而臨場感十足的音效
・配備 Metamaterial Absorption Technology (MAT™) 的第 12 代 Uni-Q，提供極精準的聲學表現
・4 x 5.25 吋 Uni-Core 諧振抵消驅動單元，帶來極致低音音效
・Music Integrity Engine 功能，讓音色更為豐富飽滿
・支援 PCM 最高達 24bit/384kHz、DSD 及 MQA
・系統功率 1400W ，內置高頻、中頻及低頻之專屬擴音機
・系統共有三種專為搭配室內設計而打造飾面選色，分別是：鈦灰，礦石白與皇室藍。