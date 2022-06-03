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英國KEF慶60周年　新一代一體式LS60 Wireless　纖薄機身強大低音

/ 撰文 賴家俊
/ 2022.06.03
著重生活質素的品味之士對於音響亦會有所要求，但在現今世代不單只傳統音響，隨著技術的演進，新媒體播放平台的崛起，對連結這類平台的無線音響系統需求亦與日俱増，令到一些傳統Hi-Fi音響品牌亦看準這個新市場，推出迎合新平台消費群。有見及此英國音響品牌KEF最新推出一體式無線音響系統LS60 Wireless，讓用家可播放流暢無阻的高保真音質。

KEF LS60 Wireless

KEF早在1960年代推出第一款產品，至今走過60年，當中得過不少獎項，亦因經常與名設計師合作推出標誌性的作品而為人所熟知。品牌向來以重現完美聲音為首要目標，早在首款作品K1中就使用合成纖維製造具有高傳真性能的精密揚聲器，以當時劃時代的技術去達到此目標。來到60年後的今天，更將多年來累積的經驗與技術融入新作：LS60 Wireless一體式無線音響系統，是為慶祝60周年活動所推出的新品。

新作由設計師Michael Young設計纖薄外形機身，系統集品牌所有重要技術之大成，是世界首款配備單點全頻技術的無線音響系統，結合特製第12代 Uni-Q同軸共點單元、Metamaterial Absorption Technology (MAT™) 技術、 Uni-Core重低音驅動單元及其他更多功能。這項獨有設計能在單一組件中產生更佳的音效與更強大的低音表現。

LS60 Wireless 一體式無線音響系統由設計師Michael Young 設計。

KEF的多項主要技術與W2無線平台相輔相成，搭配有線連接功能，隨拆即用的無線相容性加上KEF Connect應用程式，讓用家只要簡單接上電源啟動，音響系統便可立即串流播放串流音樂與Podcast，更可快速連接唱盤、遊戲主機或電視。

【LS60 Wireless特點概要】

・支援所有主流音樂服務，並支援所有常見的音源格式

・音源至揚聲器，以及揚聲器之間皆為無線連接

・連線功能包括 WiFi、藍牙 5.0、HDMI eARC、光纖、同軸、RCA

・支援 Apple Airplay 和 Google Chromecast

・透過 KEF Connect app 打造個人化聆聽體驗

・使用單點全頻技術，產生連貫而臨場感十足的音效

・配備 Metamaterial Absorption Technology (MAT™) 的第 12 代 Uni-Q，提供極精準的聲學表現

・4 x 5.25 吋 Uni-Core 諧振抵消驅動單元，帶來極致低音音效

・Music Integrity Engine 功能，讓音色更為豐富飽滿

・支援 PCM 最高達 24bit/384kHz、DSD 及 MQA

・系統功率 1400W ，內置高頻、中頻及低頻之專屬擴音機

・系統共有三種專為搭配室內設計而打造飾面選色，分別是：鈦灰，礦石白與皇室藍。

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