英國KEF慶60周年　新一代一體式LS60 Wireless　纖薄機身強大低音

著重生活質素的品味之士對於音響亦會有所要求，但在現今世代不單只傳統音響，隨著技術的演進，新媒體播放平台的崛起，對連結這類平台的無線音響系統需求亦與日俱増，令到一些傳統Hi-Fi音響品牌亦看準這個新市場，推出迎合新平台消費群。有見及此英國音響品牌KEF最新推出一體式無線音響系統LS60 Wireless，讓用家可播放流暢無阻的高保真音質。

KEF LS60 Wireless

KEF早在1960年代推出第一款產品，至今走過60年，當中得過不少獎項，亦因經常與名設計師合作推出標誌性的作品而為人所熟知。品牌向來以重現完美聲音為首要目標，早在首款作品K1中就使用合成纖維製造具有高傳真性能的精密揚聲器，以當時劃時代的技術去達到此目標。來到60年後的今天，更將多年來累積的經驗與技術融入新作：LS60 Wireless一體式無線音響系統，是為慶祝60周年活動所推出的新品。

新作由設計師Michael Young設計纖薄外形機身，系統集品牌所有重要技術之大成，是世界首款配備單點全頻技術的無線音響系統，結合特製第12代 Uni-Q同軸共點單元、Metamaterial Absorption Technology (MAT™) 技術、 Uni-Core重低音驅動單元及其他更多功能。這項獨有設計能在單一組件中產生更佳的音效與更強大的低音表現。

LS60 Wireless 一體式無線音響系統由設計師Michael Young 設計。

KEF的多項主要技術與W2無線平台相輔相成，搭配有線連接功能，隨拆即用的無線相容性加上KEF Connect應用程式，讓用家只要簡單接上電源啟動，音響系統便可立即串流播放串流音樂與Podcast，更可快速連接唱盤、遊戲主機或電視。