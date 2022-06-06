本地藝術家Dorophy Tang探索中國民族　可愛娃娃設計探索風土人情

中國有56個民族，各自擁有其深厚複雜的文化與歷史。本地一位知名潮流藝術家Dorophy Tang（鄧卓越），向來擅於將一些具有傳統價值的文化與工藝轉化為平易近人而又引人注目的角色，例如早些年創作的經典系列IP「A Shoppin' Baby™」以及「現代青花瓷」系列，最近專注於新作以「中華五十六個民族」的元素為基底，再與其創作糅合為最新的概念系列「民族娃娃®」。

潮流藝術家Dorophy Tang

於本地成長的Dorophy Tang於香港理工大學產品設計系畢業，剛投入設計及藝術的工作便入選40 under 40亞洲年輕設計師之獎項。在香港這個中西文化交匯之地影響下，她培養出融合中西現代流行文化的觸覺與技藝，特別見於「現代青花瓷」系列以及概念來自中國傳統剪紙和年畫的「A Shoppin’ Baby™」，將傳統文化經典變奏重塑，受到多個品牌青睞，例如與adidas、Disney、Lee、Starbucks、Swatch、Lomography以至是聯合國兒童基金會和世界自然基金會等等推出過不少聯名作品，相信她的創作予大家而言絕不陌生。

中華56個民族各具特色，特別是各民族傳統服飾的設計與意義已經大有文章，即使對於經常與潮流品牌聯乘合作的Dorophy，要了解此穿梭時間的時尚文化，亦需要翻閱並研究了大量民族相關的資料記載，但如果是對於傳統文化和工藝有所興趣的話，靈感卻深如大海取之不盡，所以最大的挑戰還是要將一個個民族的精萃以視覺呈現出來，最後以各民族服飾特色、生活習慣、地貌風格、民俗風情等作為創作靈感，並以民族娃娃的年輕的形態展現出來，巧妙之處還有將一些民族元素以現代年輕人所關注的時下熱點與習慣互相結合。

民族娃娃®製作過程

是次的民族娃娃與中國民族貿易促進委員會合作推出，共分為8大系列，每個系列包含7個民族，一共56個，分別是：大力比心（比心系列）、大飽口福（美食系列）、夢幻演奏（樂器系列）、贊不絕口（表情包系列）、日常必備（現代生活）、森林奇境（自然系列）、動物派對（動物系列）以及社會劇場（工具系列）。全系列於6月1日首次問世，並以盲盒、徽章和手辦形式推出，以可愛姿態再換上中國民族服飾，呈現不同民族文化之美同時以流行形象介紹民族文化故事，傳播「團結就是力量」的普世價值。