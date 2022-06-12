送給6月出生的準新娘最好的訂婚戒指　極度稀有的亞歷山大變石

6月是雙子座的月份，雙子座多變又活潑的性格，正好反映在6月的生日石亞歷山大變石的特質上。

2012年在佳士得拍賣一枚亞歷山大變石戒指，重達15.58克拉，成交價為7,220,000港元（圖片來源：佳士得）

變石（Alexandrite）又稱為亞歷山大石、變色石，於19世紀初在俄羅斯的烏拉爾山脈被發現，由於它的紅色和綠色與俄羅斯帝國的國旗顏色接近，用來貢獻給當時沙皇政府是最佳選擇，正值沙皇王儲亞歷山大二世成年之際，獻給他鑲嵌在皇冠上，所以被發現之初就被命名為亞歷山大變石。

亞歷山大變石是金綠玉礦物中極為罕見的變色類別，數量非常稀少，優質的亞歷山大變石在日光下會呈現綠色至藍綠色，在鎢絲燈／白熾燈照射下會呈現紅色至紫紅色，所以又有人稱它為「白天的祖母綠，晚上的紅寶石」。優質的亞歷山大變石內裡乎沒有內含物，卻出現了猶如貓眼般的特殊現象。

亞歷山大變石的莫氏硬度為8.5，是相當硬而且韌性良好的寶石，並且沒有解理，意思是受力時不會沿一定方向斷裂，使之成為鑲嵌到首飾和戒指的最佳選擇。在傳統上，亞歷山大變石訂婚戒指是送給6月出生的準新娘的一件最好的禮物，然而它價值不菲，大部份切割出來的亞歷山大變石都沒有大於一克拉。大於15克拉的屬是極為罕見，於2012年在佳士得拍賣一枚重達15.58克拉的亞歷山大變石戒指，成交價為7,220,000港元。

2018年在富藝斯拍賣一枚重達5.83克拉的貓眼亞歷山大變石、彩色藍寶石和鑽石戒指，成交價為562,500港元（圖片來源：富藝斯）

最初發現在俄羅斯的烏拉爾山脈，最優質的亞歷山大變石也是出產於那裡，所以不久之後烏拉爾山礦床被開採殆盡，後來在巴西、緬甸、斯里蘭卡和東非等地也有發現亞歷山大變石的蹤跡，然而在色澤及顏色變化上都不及烏拉爾山礦床出產的優質和明顯。於1975年，終於成功研發出人工合成的亞歷山大變石，但至今優質的亞歷山大變石依然是有錢人也渴求而且未必能輕易買到的珍品。