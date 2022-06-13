鄭中基首次個人攝影展　以照片尋覓消失中的港式人情味

香港演藝人除了「發哥」周潤發外，「暴龍哥」鄭中基（Ronald）都是攝影發燒友，經常分享他的攝影作品。最近他推出首次個人攝影展「尋覓．港式」，用Leica M11記錄正悄悄消失的香港老店，見證在疫症影響和都市發展下的都市縮影。

這次展覽Ronald 親自挑選了14 張街拍作品，並在上周五傍晚舉行講座，簡介這次攝影展主題、自己的取材靈感和拍攝時的感受。

「今次選擇使用街拍記錄人生百態，盡量展現最自然的面貌，並藉此見證這些或將很快消失的畫面。我享受跟被拍攝者交談，一邊了解他們的故事一邊記錄，從而令相片看起來更有質感，讓觀眾更易產生共鳴和連結。」

【部份展覽作品】

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談到與主辦相機品牌合作的緣份，Ronald表示三代都是這品牌的用家，很久前一次搬屋無意間發現一部屬於爺爺的相機，開始他的攝影緣份。「由於香港天氣潮濕，又長久缺乏打理，那部相機當時已無法運作。但因為它對我來說具有紀念價值，所以我花了大半年時間維修，並開始了使用 M 系統相機的習慣。」

鄭中基於香港的老舖拍攝。(圖片由Leica HK提供)

因為社會環境和疫情影響，不少本土小店或行業正悄悄消失，Ronald拍攝了上海理髮店、小型雜貨鋪、和補鞋店等見證著香港成長的社區產業，與大家一同回憶港人成長的一部分。透過是次展覽，他希望提醒大家在這個艱難時刻，仍然有人在默默堅持，我們要好好珍惜和記錄這些充滿香港人情味的事物。

【展覽地圖】