寶石鑲嵌奢華珠寶眼鏡加推限量NFT　元宇宙奢侈品可兼容現實穿戴

【NFT】元宇宙是這一年的熱話，可能大家都已對元宇宙有所了解，甚至已經加入了元宇宙。在現實生活中別具個人品味的你，即使身處在元宇宙裡面也會想表現出來，那就定必會對NFT時尚平台感興趣。

BNV x Francis de Lara x Gemfields 合作發布珠寶眼鏡Eve夏娃的NFT作品（圖片來源：BNV）

最近由有色寶石供應商Gemfields、時尚NFT網上平台Brand New Vision （BNV）以及全球首個珠寶眼鏡品牌Francis de Lara共同推出的一系列限量NFT作品，將珠寶跨越到虛擬世界變成可能。Gemfields是一個重要的紅寶石及祖母綠原石供應商，向來透過推廣有色寶石、與知名珠寶品牌合作，將負責任開採理念宣揚開去，另一方面透過愈來愈多人對有色寶石更加了解，從而愛上，可以為非洲的寶石原產地帶來更多收益，幫助到當地社區以及自然生態。

（圖片來源：BNV）

至於Francis de Lara是一家由著名時尚攝影師John-Paul Pietrus創辦的全球首個珠寶眼鏡品牌，作品風格擅長將古典主義和先鋒藝術融合。Pietrus曾於頂尖的珠寶學校Metallo Nobile求學，畢業後創辦品牌，最為人所津津樂道的有高級定制的「藝術眼鏡」，當中尤以「Eve夏娃眼鏡」最為標誌性。品牌同樣只採用符合負責任開採的寶石以及貴金屬，作品全以人手打造，而且每件皆獨一無二，向來受到不少明星名模所青睞。

是次推出的NFT系列限量10份，是為Eve夏娃眼鏡的NFT版，眼鏡的左右盤蜛著一條來自於創世紀故事裡的蛇。右邊較大的蛇身鑲嵌著Gemfields的祖母綠寶石，以蜷曲的姿態勾在佩戴者的耳廓，另外尾部吊著一顆紅蘋果猶如耳環一樣。左邊的蛇身較小巧，點綴著棕色鑽石、粉紅藍寶石和18k蛋形切割黃金。每一份NFT價值0.25個以太幣，可以在開放的元宇宙裡兼容使用，由元宇宙中的人物穿戴，作品由BNV發售。

BNV是一家銷售時尚NFT的網上平台，於去年4月才成立，其總部位於香港，由於其團隊成員均來自時尚行業，所以對於時裝、奢侈品業界有深厚的認識。總有一天，元宇宙不單單是一個熱話，而是將會成為生活的一部分，所以相信不久的將來，會有更多生活的細節、配件同樣以NFT形成出現，終將打破虛擬與現實的界限。