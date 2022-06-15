Leica 0系原型機成史上最貴相機　1,440萬歐元破世界紀錄天價成交

【Leica/ 拍賣】攝影是一項偉大的發明與工藝，它改變了觀看和紀錄世界的方式，也是一門藝術。不少攝影愛好者，都會對Leica情有獨鍾，Leica推出了世界上最早的35mm相機，同時確立了35mm菲林格式，由1913年開始，Leica著手研發世界上首批35mm相機，有幸地，其中一部序號為105的0系列Leica原型機在百年之後得以曝光，並在剛過去的一場名為「Leitz Photographica Auction’s 20th-anniversary auction」的拍賣會中亮相，還以1,440萬歐元之天價成交，旋即打破史上最貴的相機的世界紀錄。

序號為105的0系列Leica原型機（圖片來源：Leica）

Leica這個品牌名字其實是由品牌始創人的名字Leitz以及Camera兩個字組成，是次拍賣的原型機大約是在1923年這一年間所生產的23款0系列原型機的其中一部，廠方估計在百年之後的今天世界上僅有十多部流傳了下來。這部序號為105的作品的機主為Oskar Barnack，他是製作出Leica首批原型機的人，可稱之為35mm攝影之開創者，他同時也是一位攝影師，透過自己親手使用得出的見解再為後續型號作進一步開發，他的名字就在相機的取景器上。

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除了這部天價原型機出爐，另一方面Leica最近亦推出最新的Leica M-A 鈦合金特別版，是為品牌所發布的第6款鈦合金限量版產品，M-A是一款在2014年推出的復古菲林機，採用全機械機身設計，並無測光功能以還原昔日原汁原味的菲林味道，亦無需使用電池或進行數據連接，這份「回歸最純粹攝影」的哲學也深深得到攝影愛好者的青睞。

Leica M-A 鈦合金特別版（圖片來源：Leica）

這部鈦合金特別版由相機到鏡頭等重要零件都用實心鈦製作，還有以鈦合金製成的圓形遮光罩，鈦材質特殊訂制的APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH.鏡頭，外觀則復刻了1956年推出的第一款Summicron-M 50mm焦距鏡頭。特別版套裝全球限量250套，相機與鏡頭上均刻有特別限量版序號，相機頂蓋上鐫有經典的「Ernst Leitz Wetzlar」字樣，彌足珍貴。