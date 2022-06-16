日本國民學生書包奢華工藝　300道純手工工序製作　更加推成人版

在影視作品中我們常常見到日本學生背著一個個一式一樣的書包，原來這些書包非常有名，來自有著「日本Hermès」之美譽的土屋鞄製造所。有著如此稱號，當然是因為其皮具工藝出眾，原來土屋鞄除了書包亦有其他匠心獨運的皮具製品如銀包、背包、公事包等適合大人用的皮具。時值盛夏，相信不少朋友近日都因為連綿雨天而煩惱，土屋鞄今年推出的防水系列就適合不過。

知己書包（圖片來源：土屋鞄製造所）

知己書包（圖片來源：土屋鞄製造所）

土屋鞄製造所成立自1965年，最初的確是以製作小學生書包起家，最著名的產品莫過於人人見過的「知己書包」，至今製作過超過90萬個。現時知己書包已經有多達50種顏色選擇，不單只得常見的紅、黑兩色，由製造所內200位資深職人製造，每個書包需要經過300道純手工的工序，每個書包有多達150個部件，再以人手拼裝而成，更設有6年免費維修服務，難怪人人愛用。

BRIDLE系列（圖片來源：土屋鞄製造所）

土屋鞄製造所的人氣是國民級，皮革工藝彰顯的是低調奢華，於2000年開始製作適合大人使用的包袋，也有銀包、筆袋等配件，用料選擇上乘，以BRIDLE系列為例，所用的皮革是來自英國百年皮革品牌所製作的J&E Sedgwick皮革，向來是英國本土用來製作馬具的傳統頂級物料。外觀上最大特色在於皮革表面的白蠟光澤，是以手工上蠟及多次擦拭加工而成，這樣可以大大提高耐用度。另外的CORDOVAN馬臀皮零錢長銀包選用有著「皮革中的鑽石」美譽的物料，採用農耕馬臀部的皮來製作，需要歷經一個月鞣製過程來刨出細緻且強韌的皮層，再利用「水染」去提升皮革的清透光澤來突顯材質紋理，愈用愈亮麗，故而得其名，使之成為世界上最高級的皮革之一。

CORDOVAN馬臀皮零錢長銀包（圖片來源：土屋鞄製造所）

由於品牌擴展至大人市場，大人用的背包經常會盛載重要的辦工用具如手提電腦及文件，所以如果加入防水性能就大感安心。品牌開發出來的「防水 Smooth Leather」物料用在OTONA RANDSEL大人書包之上，配合強力防水劑有著極高的防水防油效能，不怕雨水滲透至內部。另一款Plota防水兩用公事包則選用油水平衡且輕便的「Waterproof Fine Leather防水皮革」，其中有著3M Scotchgard防水劑能滲透至皮革纖維內以增強防水與防油力。兩款作品都容易保養，而且收納能力強，可以為著重實用主義的朋友解決問題。