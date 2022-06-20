天價巨鑽｜拍賣史上激罕逾100克拉巨鑽億元成交　珍稀背後有愛

鑽石的璀璨使世人無不心動，一顆一克拉的鑽石足以代表永恆，重達10克拉的話絕對可以吸引眾人的目光，如果是100克拉以上，相信震撼程度已經難以想像。近日就有一顆如此震撼的鑽石迎來拍賣，這顆重101.41克拉的D色內部無瑕梨形鑽石於紐約蘇富比上拍，最後以1,300萬美元天價成交，旋即列入紐約蘇富比前五名的珠寶拍賣紀錄。鑽石代表恆久不變的愛情，果不其然，這顆難得一見的巨鑽是由一位亞洲私人收藏家投得，正是為了表達對妻子的愛意，並隨即以其妻子的名字將之命名為「Claire G Diamond」。

圖片來源：蘇富比

在拍賣史上超過100克拉的D色、無瑕或內部無瑕鑽石屈指可數，這顆佳作已足以列入最高價的行列之一。「D色」是無色鑽石的最高級別，「Claire G Diamond」更有著內部無瑕之絕佳淨度，並且屬於極為罕見的「Type IIa」類型，佔所有寶石級別鑽石的不到2%，原來鑽石可劃分為「Type I」及「Type II」，鑽石主要是由碳構成，氮元素可以取代碳原子，但最純淨的鑽石只含極微量甚至不含氮元素和硼元素雜質，而「Type II」正是這一類，其純淨帶來極佳的透明度。

圖片來源：蘇富比

鑽石需要極長時間形成，順理成章地象徵著永恆，地球上有些鑽石甚至可以追溯到35億年前。鑽石需要加工，最佳的切割及打磨技術可以做到「邱比特車工」的效果，光線從鑽石的58個瓣面折射出均稱的「八心八箭」圖案效果，所以鑽石也是絕佳的愛情結晶，亦成為了60周年和75周年結婚紀念日寶石。另一方面，鑽石的莫氏硬度為10，是世界上最硬的寶石，鑽石的英文Diamond來源自希臘語的「Adamas」，意指「無法征服的」，所以切割鑽石也要用上鑽石，世界上出產大部分的鑽石都是工業用途的，能夠用於珠寶用途的只有100萬分之一，當中又只有2%屬於「Type IIa」類型，再加上要超過100克拉少之有少，可見得是次拍賣的女神巨鑽實在彌足珍貴。

世界上最大的鑽石名為「The Cullinan」（非洲之星）（圖片來源：wikiwand）

如果說到拍賣史上最大顆巨鑽，就要數於2013年在香港蘇富比拍賣的一顆118.28卡「D色無瑕橢圓巨鑽」，理所當然地以天價成交（3,080萬美元），但這也並非世上最大的鑽石，而是著名的巨鑽「The Cullinan」（非洲之星），早於1905年被發現，其原石巨型得需要切割成數份來加工，而切割出來最大顆的現正鑲嵌在英皇的權杖上。