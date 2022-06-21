後疫情時代日本響往大自然掀山林買賣熱潮　買下山頭私家地露營？

疫情以來，令到人們的生活習慣有所改變，在這一兩年間，日本掀起了「山林買賣」的熱潮，竟然是因為日本人想要遠離繁囂的都市，到郊區山林露營而推動起來，可能大家會覺得，為了露營而把土地買下來會否有點奢侈？事實上，這些山林的價錢並不昂貴，用一間住宅的價錢足以買下一整片山頭了。

日本的森林覆蓋率高達68.5%，當中有近6成是私有林（圖片來源：Unsplash）

除了是人們的習慣所致，亦因為日本當地的山林業式微，所以持有者紛紛將這些土地拋售。根據聯合國糧食及農業組織的數據，日本的森林覆蓋率達到68.5%，是為全球第二高的比率，當中私有林又佔上其中的58%，換言之有超過三成的日本版圖就是這些可以買賣自由的山林。在價錢上，在2019至2020年熱潮興起時，每一公頃的山林大約只需30到80萬日元，但這些已經是種植了人工林的山林，有一定的經濟價值，如果是天然山林的話，可以低至20萬日元左右，不過根據山林位置亦有所不同。

疫情之後，日本人想要遠離繁囂的都市，到郊區山林接近大自然而推動起山林買賣熱潮（圖片來源：Unsplash）

於2015年成立的山林銀行，就是專門做這一門生意的，據悉在疫情以前，每年大約只有100位客戶，但疫情之後對此有興趣的客戶升達數倍。除了自用之外，這些山林亦存在其他的商機。首先，由於山林需要維持的，可以藉此申請補助金，如果出現山泥傾瀉或意外而傷及別人，則有機會負上責任。近年新興環保、ESG議題，山林亦可能做碳權、碳中和買賣抵消買家自身的碳排放。如果這些山林有供電網的話，還可以收取電力公司的租金。日本做山林買賣有一位很出名的「山王」永野彰一，在兩年之間買下了全國千座山林，主要靠向電力公司收租以及出產的一些作物如竹筍和樹木來獲利。

這些山林大多數被劃分成不允許興建建築物的區域，所以想興建住宅甚至別墅不太可能（圖片來源：Unsplash）

不過，如果想透過轉手來獲利則比較難。日本的山林業於上世紀曾經鼎盛過，最高峰時期80年代這些山林的價格是現在的10倍以上。但山林銀行指出要重回高峰基本上不太可能，主要還是因為山林業已經式微。而且，這些山林適合用來種植作物、露營，但如果用來興建住宅或建築物甚至別墅的話，就要視乎當地的法例，不過根據日本的《都市計劃法》，這些山林大多數被劃分成不允許興建建築物的區域。

山林容易受到風雪、暴雨影響，這些山林都是需要維持的，如果出現山泥傾瀉或意外而又傷及別人，則有機會負上責任。（圖片來源：Unsplash）

了解過後，即使祟尚大自然的朋友依然想要入手這些山林，入門的話大概只需要20萬日元入手，不過對於外國人而言卻非易事，因為要入手這些山林需要有日本當地的居留權，而且對於買家是外國人日本方面始終有所保留，況且這些山林有時會位處一些相對敏感的位置，而且日本47個都道府縣對於相關的條款細則有所分別，所需的手續亦不盡相同，有時處理這些手續亦是麻煩事一椿。

山林美景無人不歡，但如果是以投機心態去入手恐怕並不適合（圖片來源：Unsplash）

其實在日本這些「便宜貨」已非新鮮事，近年也紛紛出現一些「1日元」的房子甚至別墅，1日元只是象徵式的價格，實際上是業主恨不得將之送出去減去負擔，無力支付這些房子背後龐大的雜費，例如維修管理費、相關設備的使用權費用、排污費等等，這些費用可以高達每年100萬日元，再加上日本的房屋持有稅亦相當高昂。如果是以投機心態去入手這些山林或一元房子，恐怕得不償失，但如果真的想要在當地有所發展或純粹興趣所致，卻不失為一個低成本的方法。