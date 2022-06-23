本地旗袍設計師破格聯乘威士忌　新舊融合變出剛中帶柔的夏季酒釀

旗袍與威士忌好像風馬牛不相及，融合起來不單只是中西合壁，還是超越時代的結合，一位本地的旗袍設計師Julie Liu最近與威士忌專家Whisky Heros合作，推出旗袍威士忌春夏秋冬四個系列，而第一波推出的就是夏天花卉限量版。

Julie是位香港土生土長的設計師，她曾於英國華威大學及意大利馬蘭戈尼學院修讀商業與時裝採購，回港後於多家高級時尚品牌任職，於2017年創立了時尚旗袍品牌Qipology，憑著她的經驗與觸覺，將旗袍由傳統帶到現代，成為優雅時尚的服飾。至於Whisky Heros則是一家本地威士忌兼科技初創公司，主打將未來科技發展帶入威士忌的世界。是次合作的威士忌廠Deanston Distillery前身為棉花廠及織布廠，亦與時裝有所淵源。

圖片來源：Qipology

熟悉威士忌的朋友定必看過2012年的電影《The Angels’ Share》，電影中出現的酒廠正是Deanston Distillery。不過相比起威士忌大國蘇格蘭諸多的酒廠，Deanston Distillery是一家相對年輕的酒廠，於1965年成立，前身的棉花廠卻早於1785年建廠，當時是相當赫赫有名的，全盛時期有著多達1,500位員工，來自該地區四分一的居民，對於當地經濟及工業發展有莫大貢獻，甚至成為了蘇格蘭首個使用煤氣燈的村莊。位處於當地著名的River Teith旁邊，建起了一座直徑超過10米名為「海格力斯」的水車亦為人所津津樂道，是當時歐洲最大的水車。

電影《The Angels’ Share》

直到50年代開始，棉紡業開始蕭條所以這家工廠亦無以為繼，及後被收購並且成為了威士忌酒廠，有賴於River Teith的頂級水質釀出好酒，而且酒廠亦致力為環保出力，例如利用River Teith的水力發電自給自足，還能將剩下的電力出售予當地電網。此外，酒廠只採用蘇格蘭出產的原麥來釀酒，藉此減少運輸成本並減低碳排放。

Deanston Distillery的歷史圖片（圖片來源：Deanston Distillery）

是次推出的旗袍威士忌是中西文化、傳統與創新結合的作品，有見於威士忌向來偏向男性化，而旗袍又是屬於女生的服飾，何不藉此將界限打破？限量版Deanston 2014於波本桶中陳釀7年，以夏季為題，以清新花香為主軸，猶如一瓶優雅的夏季香水，剛中帶柔的風味正好反映出旗袍威士忌的本質。此佳釀帶有白花、丁香、薑、蜂蜜、糖果之芬香，並有著絲絲鹹味，口感帶有複雜的堅果、蜂蜜、棉花糖、白胡椒、以及奶油香，品嚐之際恍如置身於盛夏的明媚風光之中。