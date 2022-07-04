C朗斥資1.7億打造退休海濱豪宅　總面積3萬2千呎預計2023年底完工

又高又帥又有錢的足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo），持續刷新自己所保持的體壇歷史紀錄，堅持追求完美的態度讓人為之佩服，幾乎忘記他在運動員的世界裡已是高齡的事實。可能要到40歲才打算掛靴的他，倒是一步一步為退休生活做準備，2019年底首先傳出在葡萄牙海濱旅遊勝地以800萬歐羅（約港幣6,635萬）購入2,700坪（約106,749呎）的土地，打算興建自己退役後跟家人同住的夢想樂園。

2022年中媒體透露雲林之光C朗的新豪宅就在Cascais（卡斯卡伊斯）的Quinta da Marinha（馬里尼亞大金塔），將有許多極盡奢華的豪華配備以及可以擺放20輛汽車的大型停車場，預計2023年底完工。更驚人的是，這間房子造價比原計劃漲了2倍，得耗費2,100萬歐羅、約港幣1.74億。

豪宅坐落王室避暑勝地、造價大漲2倍

C朗就算沒有足球，光是買了什麼奢侈品就夠讓人好奇。2022年6月14日Twitter推特的Gio CR7（@ArobaseGiovanny）發了一則圖文並茂的推文，以法文寫著Cristiano Ronaldo正在葡萄牙里斯本以西 30 公里處的卡斯卡伊斯（Cascais）最豪華的街區Quinta Da Marinha建造一棟豪宅，準備退休入住。Cascais是葡萄牙第三大城市，曾是葡萄牙王室的避暑勝地，這個帶有貴族氣息的濱海城區，如今成為伊比利亞半島最富有的城市之一，擁有最昂貴的房地產市場，也是葡萄牙著名的國際旅遊城市。從照片上可以看到以極簡主義的方式與景觀融為一體，擁有大地色調和玻璃露台，可能出自建築師Vítor Vitorino的手筆。

C朗斥資1.7億打造的退休濱海豪宅究竟有多豪華？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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英國《太陽報》（The Sun）則指出，C朗的正在打造的養老天堂，受到全球原物料漲價影響，建築成本飆高，從1,200萬歐羅、約港幣9,952萬，變成2,100萬歐羅、約港幣1.74億，幾乎漲了2倍。

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可以擺放20輛汽車的大型停車場

西班牙非常暢銷的體育媒體馬卡報（MARCA），也沒有錯過C朗的新消息，並且進一步指出這棟退休豪宅大概有3,000平方米（約32,290呎），主建築內部會有智慧供暖系統、義大利大理石、純金水龍頭，甚至還有一幅由Louis Vuitton路易威登設計的、專為這座房子量身訂製的壁畫。還會有一個健身房、網球場、室內室外游泳池各一個，當然還有可以擺放20輛汽車的大型停車場。C朗將一家人享受幸福的新家，全權交由伴侶 Georgina Rodriguez 和室內設計師好友Paula Brito佈置。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[名人豪宅] C羅斥資台幣6.4億打造退休濱海豪宅】