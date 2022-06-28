意大利奢華超級遊艇Benetti獲獎　曾為《007》製作世上最豪華設計

崇尚自由的朋友都會響往自由自在地揚帆出海的日子，遊艇正是可以展現這種生活態度的好夥伴。最近由《Boat International》主辦的2022年設計與創新大獎，歷史悠久的Benetti遊艇品牌憑著超級遊艇Motopanfilo 37M而得獎，這個獎項不單只對遊艇造型的認可，亦考慮到創新、工程、可持續性的設計和技術。

Benetti歷史圖片（圖片來源：Benetti）

Benetti見證過19世紀末意大利皇家海軍陸戰隊偉大戰艦的下水禮（圖片來源：Benetti）

Benetti遊艇成立於1873年，其起源可以追溯到兩個最古老的意大利造船廠，1873年成立的Fratelli Benetti造船廠和1866年在利佛諾成立的Fratelli Orlando造船廠。從那時起，造船廠製作出大量的帆船，亦見證過19世紀末意大利皇家海軍陸戰隊偉大戰艦的下水禮。來到20世紀，Benetti從木材轉向使用鋼材來製作豪華機動遊艇，於1979年，品牌製作出86米長的Nabila聞名於世，當時是世界上最大、最豪華、最現代化的機動遊艇，耗資一億美元。Nabila是受沙特億萬富翁Adnan Khashoggi的委託所建造的，名字來源自他的女兒，這艘遊艇及後出現在007系列電影《Never Say Never Again》之中。

於1979年，品牌製作出86米長的Nabila聞名於世，當時是世界上最大、最豪華、最現代化的機動遊艇（圖片來源：Benetti）

Nabila出現在007系列電影《Never Say Never Again》之中（圖片來源：Benetti）

是次獲獎的超級遊艇Motopanfilo 37M「Koju」分別獲得「傑出外型設計」大獎（24米至39.9米組別），以及「最佳新系列遊艇」大獎。這是一艘現代排水型遊艇，以復合材料製成，設計主軸繼承自20世紀60年代中首代Motopanfilo遊艇Navettas，盡現優雅的經典風格。遊艇的輪廓將過去的強烈的風格再配合現代化的乾凈線條，帶有自然氣息的上層建築將寬敞的露台延伸至水面，固定甲板伸展於海面上方建構出一個寬敞的平台，景觀甲板位於硬頂上方，巧妙地營造出第四層甲板。在室內設計方面，靈感來自於新古典主義且配合傳統特徵，內部恍如一個巨大的鯨魚骨架，充滿空間結構感。

Motopanfilo 37M「Koju」（圖片來源：Benetti）

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Benetti向來是世界上最享負盛名的豪華動力遊艇製造商之一，總部位於維亞雷焦，另外於利沃諾設廠，有著215,000平方米的總面積亦成為世上最大的船廠之一，多年來設計和製作出無數的經典之作，現時主要製造34至44米的複合材料超級遊艇以及37至100米以上的鋼鋁制豪華超大型遊艇。