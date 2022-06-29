奇洛李維斯加入元宇宙　與藝術家愛侶擔任未來宇宙慈善基金會顧問

世界級男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）除了因為電影而為人所津津樂道，亦因為他的善心善舉而吸盡世人的目光。他因為早年的悲痛經歷而令人惋惜，直到2年前與現任的伴侶Alexandra Grant展開戀情，受盡世人的祝福。

最近有消息指二人擔當了一個名為「The Futureverse Foundation」的慈善基金會之顧問，看來男神也將要涉足元宇宙的世界。

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The Futureverse Foundation是由紐西蘭的NFT和區塊鏈技術公司Non-Fungible Labs成立的，雖然早在幾個月前，奇洛李維斯曾在接受訪問時指出過數碼物品容易被複製這一說法，但看來元宇宙本身亦能得到他的青睞。這位男神向來寓工作於娛樂，例如他因為非常熱愛騎機車，喜歡到「不騎就會抑鬱」的地步，於是開設一家名為「Arch Motorcycle」的機車品牌。至於是次擔任The Futureverse Foundation的顧問，很大程度上是支持藝術家及創作者，幫助藝術家進入元宇宙，在自由開放的空間上盡情創作。

Keanu Reeves及Alexandra Grant（圖片來源：Getty Images）

另一方面，Alexandra Grant本身也是一名赫赫有名的多產藝術家，她的作品曾被多家藝術館收藏及展出，例如洛杉磯當代美術館、洛杉磯藝術博物館、巴爾的摩當代博物館等等。二人的戀情因為工作而開始，最後開花結果，在2011年奇洛李維斯出版其第一本著作《Ode to Happiness》，而Alexandra Grant則為他繪畫插畫，及後在2015年再度因為著作《Shadows》而合作，後來二人甚至在2017年共同成立一家出版社X Artists’ Books。

不過奇洛李維斯涉足元宇宙這件事本來亦相當具有玩味，他因為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）而聲名大噪，這部作品所講述的就是未來世界由電腦主導，而人類的存在只為電腦和機械提供能量養分。至於開首由奇洛李維斯飾演的主角Neo所存在的世界只是一個由人工智能編制而成的擬象母體「Matrix」，人們只生活在虛擬的世界。這齣作品道出了一個預言：真實與虛幻的對立面將不再存在。在故事中極具象徵意義的紅藍藥丸，紅色藥丸代表擺脫母體去往不確定的未來；而藍色藥丸則是繼續在母體的模擬現實中生活，看來這一次奇洛李維斯選擇了藍色藥丸，正式參與元宇宙的虛幻世界。

《The Matrix》