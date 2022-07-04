網上熱話核能「空中酒店」概念影片　極致奢華憧憬未來的天空之城

天空之城是不少創作者的夢幻境地，隨著時代的發展，這在不久的未來是否變得更有可能實現？近日網上流傳一段介紹空中酒店的影片，雖然是虛構出來的概念作品，但亦令人不禁憧憬起來。

這段由科普影片製作人Hashem Al-Ghaili釋出的影片震撼不少觀眾的眼球，名為「Sky Cruise」的概念出自Tony Holmston之手再由Hashem Al-Ghaili改良，是一家可以讓多達5,000名乘客登上的空中巨無霸酒店，在這酒店之上可以享盡一切奢華體驗。乘客要乘坐接駁飛機登上，機上一切的補給亦由飛機接送，乘客可以在這裡住上數個月都不用擔心物資的問題。機上的尾部是一個360度觀景台，相信地球上沒有任何一家酒店的景觀可以壯麗得上它，如果它真的能夠被實現出來的話。

乘客要乘坐接駁飛機登上，機上一切的補給亦由飛機接送（圖片來源：YouTube影片截圖）

（圖片來源：YouTube影片截圖）

由於在內可以度過長達數個月的悠長假期，所以內裡有著各式各樣的設施，包括購物中心、兒童遊樂場、游泳池、劇院以及一般海上游輪常見的設施，而且這裡的醫療系統要用上最先進的技術，確保乘客出現各種狀況都得以應對。試想想，在半空之中所欣賞到的日出日落會是多麼的壯觀，還可以欣賞到北極光。為了保持乘客的長期舒適體驗，會以人工智能系統去預測氣流以平衡顛簸及降噪。

機上的尾部是一個360度觀景台（圖片來源：YouTube影片截圖）

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既然位於空中比起地面更接近太陽，本以為會用上大量的太陽能技術，但設計上卻以20座核反應爐提供源源不絕的動力去運作，成為了這個概念的重點之一，在奢華之外，亦是一個將核動力應用在度假之上的概念，啟發出核能的更多可能。不過同時間又有不少觀眾認真起來，認為這飛行在空中的核能巨無霸無疑是一個隱憂，假若出現事故豈不是一顆危險的核彈？

（圖片來源：YouTube影片截圖）

畢竟如何，這個概念也令很多人期待起來，隨著城市的發展，地面空間愈來愈稀缺，發展空中可能是未來的大勢所趨，在人類能夠移居外星之前，或者利用地球的空中領域會是一個階段性的方案。