Muji與新大洲本田合作電動單車　怎樣發揮無印「空無」設計概念？

透過Muji（無印良品）的產品，用家很容易地理解到其品牌理念，不單只是「簡約」而是「空無」的概念，在藝術總監原研哉的發揮之下更是淋漓盡致。

最近Muji與中日合資公司Sundiro Honda（新大洲本田）合作，推出一部電動單車MS01，亦是由Muji創作大腦原研哉主理的項目，一貫地將「空無」概念形象化出來。

MS01（圖片來源：Muji）

MS01的外觀設計沿用了Muji的低調簡約風格，而設備和動力則來自本田的技術。車身呈U型，看起來比較傳統而非如一些新出的作品般充斥著高科技的元素，設計主旨在於環保。MS01車重約為54KG，配備400W馬達，最高時速可達25公里，最長續航力約為65公里，還配備了48V/20Ah三元鋰電池和EBS電源，每周充電一兩次，就可以維持每天數小時的日常運行，亦可以變換為腳踏模式，配備17吋車輪可以應付到大多數的地面狀況。目前MS01僅在中國市場發售，限量5,000部，每部售價為4,980元人民幣（744美元）。

MS01一定程度上演繹了Muji的標誌性簡約精髓，原研哉稱之為「空無」的概念，對比起西方所推祟著重實用主義的「簡約」，「空無」更偏向任由用家自行發揮產品的可能性，具備廣闊的包容性，所謂的「空」由用家自行去填滿。Muji常常以他們的帶腳床墊作例子，乍看之下是床，亦可以為梳化，而且將多個匯集一起亦能變成地板，充滿了自由使用、自行開發用途的可行性。

藝術總監原研哉（圖片來源：Muji）

日本人自古就發現，去除一切反而更能激發想像力。有時簡約即奢華，因為用家所擁有的是自行選擇和發揮的機會。看似很基本，但在當今社會生活上各種設計都旨在提供方便，人們的行為反而被產品所驅使而受限，雖然從中節省了時間、體力，但卻相對地令生活變得單調，Muji的設計旨在喚醒人們這份空虛，然後可以自行去填補。