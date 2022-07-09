7月生日石寶石之王紅寶石　帶有紫色最上等最貴天價紀錄超過2億

出生在7月的孩子，由於生於盛夏性格熱情如火，代表7月的生日石是連外觀都有如烈焰的紅寶石，相傳紅寶石象徵無窮的生命力，堅硬程度僅次於鑽石，被譽為「寶石之王」。

紅寶石中的紅色來自內裡的微量元素鉻，鉻的含量愈高顏色就會愈深（圖片來源：Unsplash）

紅寶石的傳說來源於古印度，因為堅硬和美麗，被認為具備很多神秘的力量，火紅的顏色猶如血液，所以象徵無窮的生命力。這份生命力無論對於個人還是國家都有重要的意義，對於個人象徵青春活力，對於國家則是權力的象徵。而且對於不同的身份亦有不同的用法，例如祭司會用來治療疾病，而戰士又會戴上令自己在戰鬥中無往而不利。紅色是愛情的顏色，所以相傳紅寶石對於愛情亦有所脾益。

自古以來紅寶石被認為帶有很多神奇功效（圖片來源：Unsplash）

紅寶石是剛玉的一種，與藍寶石屬於同一個家族，紅寶石中的紅色來自內裡的微量元素鉻，鉻的含量愈高顏色就會愈深，深到帶有紫色最為矜貴，有一種源自緬甸的「鴿血紅」紅寶石被視為最上等。不過隨著時間的推移，人們更喜歡純正的紅色，所以紅寶石很多會以熱處理來去除紫色，同時令寶石看起來更為通透。然而，當普羅大眾都喜歡鮮紅色的紅寶石，未經處理而帶有深邃紫紅色的紅寶石可能更為珍貴，鴿血紅亦必須沒有經過熱處理，如果是出產自緬甸的紅寶石，有一些在紫外線下會產生特殊反應，散射出星火般的光芒，讓人愛不惜手。

「日出紅寶石」（圖片來源：蘇富比）

現時最貴的紅寶石是2015年蘇富比拍賣的一顆重達25.59卡拉，由卡地亞鑲嵌的緬甸紅寶石「日出紅寶石」，當時以28,250,000瑞士法郎（約2.27億港元）成交刷新了紅寶石的世界拍賣紀錄。日出紅寶石是一顆鴿血紅，鴿血紅的產地最初只出於緬甸，後來在莫三比克亦有發現，近年莫三比克出產的鴿血紅直逼緬甸。