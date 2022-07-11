著名意大利家具品牌PLANK 2022年最新極度簡約系列打造永恆設計

喜歡極度簡約設計的人士，一定會為Plank今季最新推出系列（BENCH and BENCH）而感到驚喜。看似極為簡單的設計，其實每條線條都暗藏功夫。

BENCH and BENCH（圖片來源：PLANK）

PLANK方面解釋：這個系列的設計原點是一根普通的木樑，可以讓人坐在上面，在兩端的點延伸到地上，形成簡單的凳腳，木與木之間直接裝嵌無需使用工具，打造出一個適合不同環境和氛圍的永恆設計，可以在公共空間和家庭中使用，設計接通傳統和現代，桌子和椅子的結構原理是相同的。

BENCH and BENCH（圖片來源：PLANK）

這個系列由著名的意大利家具品牌PLANK與長期合作的知名工業設計師Konstantin Grcic共同開發的項目。PLANK在1953年已經成立，曾獲得過眾多獎項包括金圓規獎、iF 國際論壇設計獎等，有些出品的家具還被收藏於世界各地的美術博物館。本以為意大利的設計會崇尚浪漫，然而PLANK的出品總是以簡約為主，直接了當的簡約線條亦相當優雅，非常切合現代設計的本色，突顯人與物的和諧之美，深受年輕家庭所選用。

Konstantin Grcic（圖片來源：PLANK）

Konstantin Grcic是一位知名的德國工業設計師，他的設計廣泛利用精減化和極簡概念，呈現在他的金屬材質作品中特別明顯，今次設計的木製家具卻很時尚，考慮到現代人繁囂的生活裡，回到家中需要一份安心寧靜的感覺，而且真正的潮流是不限於時空，正好體現在今次的系列之中。