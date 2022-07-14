富豪為之傾倒的費伯奇彩蛋　Fabergé慶祝180周年限量尊貴蛋形擺件

電影中隱藏的細節或片尾片段稱之為「彩蛋」，這個詞語源自於復活節尋找彩蛋的習俗，原來現實中有一種彩蛋價值連城，正是很多億萬富豪也為之傾倒的「費伯奇彩蛋」。

費伯奇彩蛋（圖片來源：Getty Images）

可能大家曾聽過全球著名的珠寶品牌Fabergé（費伯奇），今年剛剛迎來了180周年。品牌由Gustav Fabergé創立自1842年，並由其大兒子Peter Carl Fabergé於1882年子承父業發揚光大，一舉成為了歐洲當時最著名的珠寶品牌，「費伯奇彩蛋」是由Peter Carl Fabergé所製作的蛋型工藝品，他一生只製作了69顆，當中54顆是受托於沙皇亞歷山大三世與尼古拉二世，所創作的第一顆是為前者所定制的，目的是於1885年的復活節送給瑪麗亞皇后，後來其兒子沿襲傳統每年都要定制一顆於復活節用來送予母親或妻子，一共有12顆是復活節蛋。

費伯奇彩蛋（圖片來源：Getty Images）

費伯奇彩蛋以貴金屬、琺瑯和寶石製成，由於極為稀有而且用料上乘，加上基本上並無實用功能純粹彰顯奢華的工藝品，以致「費伯奇彩蛋」成為了奢侈品的代名詞，現在只剩下42顆彩蛋流傳至今。於20世紀初以奢華見稱的俄羅斯帝國慢慢沒落，費伯奇彩蛋也從王族流落民間，輾轉之間被著名美國富豪、福布斯雜誌的創始人Malcolm Forbes入手了九顆，後來於2004年以一億美元轉手至俄羅斯富豪Viktor Vekselberg。

愛之三色系列玫瑰金鑽石與紅寶石凹槽180蛋形吊墜以及玫瑰金與紅寶石迷你凹槽180蛋形藝術擺件（圖片來源：Fabergé）

當然這些費伯奇彩蛋一般人是難以接觸的了，即使是富豪也可遇不可求。不過珠寶品牌Fabergé為了慶祝成立180周年而推出的膠囊系列作品，兩款作品皆以蛋形設計，帶有費伯奇彩蛋的影子，分別是愛之三色系列玫瑰金鑽石與紅寶石凹槽180蛋形吊墜，以及限量180個的玫瑰金與紅寶石迷你凹槽180蛋形藝術擺件。

愛之三色系列玫瑰金鑽石與紅寶石凹槽180蛋形吊墜（圖片來源：Fabergé）

除了蛋形設計之外，亦採用了Peter Carl Fabergé最為擅長並且標誌性的凹槽裝飾工藝，於1917年之前的作品中廣泛應用在珠寶、畫框、香煙盒和各種藝術擺件之上。是次的蛋形藝術擺件以凹槽工藝表現出弧形表面上強烈的光影效果和豐富的層次感，以18K玫瑰金製作，並與著名有色寶石開採商Gemfields合作，採用後者於莫桑比克以負責任方式開採的紅寶石，鑲嵌於蛋的兩側中央以及圓周接縫處，賦予更為精細的質感與光澤，擺件還可以從底座上拿下來把玩。另一件蛋形吊墜則於底部嵌上Gemfields的莫桑比克紅寶石，散發出鮮艷的光芒，吊墜亦鑲嵌有一串白色鑽石使之更為璀璨耀眼。蛋形藝術擺件定價為69,000美元，至於蛋形吊墜則為6,800美元，已於品牌的精品店及線上發售。