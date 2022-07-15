日本團隊研究原創外太空人工重力設施　為未來移居外星做好準備

自從人類於上世紀成功登月，探索太空慢慢變得可能，甚至當地球不再宜居、或需要更多太空資源時，人類要做好準備移居太空或外星。近數年太空科技發展迅速，不單只訓練有素的太空人，就連平民百姓都有機會踏足太空，但說到移居的話，還有很多問題需要解決。

圖片來源：京都大學

人類移居過程中賴以生存的空氣、水、食物和能源等因素是為重中之重，往往成為探索外星的一大目標，除了能夠生存之外，能夠生活的基礎自然環境也很重要。不過，美國國家航空暨太空總署（NASA）亦將重力定義為人類在太空生活的關鍵因素，原來低重力除了影響身體，甚至令嬰兒無法出生及正常生長。最近日本五大建設公司之一的鹿島建設株式會社與京都大學開始了關於人造重力的研究，並於這個7月發布了相關的計劃。

圖片來源：京都大學

京都大學方面認為，美國和阿聯酋近年都在積極發展移居火星的可能性，但日本的團隊卻想發展出獨有的創意，研究實現人工重力居住設施，同時適用於太空生活和旅遊，當中有一些核心技術是其他國家發展計劃所沒有的。釋出的模擬影像中可見，名為「The Glass」的圓柱形設施包括了公共交通工具、綠化的陸地、水體和開闊的天空，滿足了地球上的生活方式。透過人造重力可以利用星球旋轉的離心力產生與地球環境相若的重力，長久生活下去人類也可以在外太空生育孩子並維持一個可以隨時返回地球的身體。

圖片來源：京都大學

此外，實現外太空社會的話公共交通系統亦相當重要，因為每個外太空殖民地都需要進行社交及經濟活動，加上未來可能很多人會因為商業、旅遊等目的，遊走於星球與太空之間。團隊目標開發一個名為「Hexatrack」的系統，為地球、月球和火星建設星際交通系統，確保在長途旅行中也能維持重力。最初的構想以鐵路系統為基礎，通過旋轉而構建人工重力運輸系統，未來或會出現「月球站」、「火星站」。

圖片來源：京都大學

雖然低重力嚴重影響著生物的生長，但同時也能在生活上帶來一定的便利，例如太空人所穿著的太空衣重達127公斤，在地球上穿著無可能行動自如，但在月球上太空人卻能夠邊跳邊走，如果重力是能夠控制的，相信對於外太空生活無往而不利。