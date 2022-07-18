金像影帝謝賢招牌墨鏡的秘密　為何名人總愛戴墨鏡？世上最貴是？

【謝賢/ 金像獎/ 影帝】「四哥」謝賢剛剛於應屆香港電影金像獎憑著《殺出個黃昏》榮獲最佳男主角，以85歲的姿態勇奪年紀最大的影帝寶座。

對於謝賢60多年的影視生涯，於香港長大的老中青實在有數之不盡的印象，不過數到最深入民心的當然是他從不離身的墨鏡。

《殺出個黃昏》劇照

香港電影金像獎2022直播截圖

招牌墨鏡

在《殺出個黃昏》當中其中一個為人所津津樂道的，就是謝賢竟然脫下太陽眼鏡。「招牌墨鏡」能夠成為佳話，是因為無論戲裡戲外謝賢都戴著，最著名的有拍攝亞視劇集《情陷夜中環》其中一集床戲時亦沒有脫下。不過謝賢曾經在節目上解釋過，一直戴墨鏡的原因是年輕時有相士說他眼有桃花，所以要以墨鏡來把爛桃花遮掉，不過似乎無阻他的風流本色。

《情陷夜中環》

墨鏡遮疲態

其實招牌墨鏡亦並非謝賢的專利，綜觀世界各地的明星名人，大多喜歡長戴太陽眼鏡，除了一眾Hip hop歌手之外，時尚界人稱老佛爺的Karl Lagerfeld也是幾乎從不在公開場合脫下墨鏡。以Karl Lagerfeld與謝賢的情況而言，墨鏡極為有效地遮掩疲態與老態，外表看起來更有年輕活力。的確在《殺出個黃昏》之中，不少觀眾都說脫下墨鏡的謝賢更為顯老。

Karl Lagerfeld（圖片來源：Getty Images）

墨鏡的其他功能

由於墨鏡要達到遮光作用，所以鏡片比一般眼鏡為大，同時間卻可以改變面型，而且墨鏡的不同材質、設計皆具備時尚功能，更顯個性。例如Andy Warhol及Kurt Cobain，流傳後世的不少照片都以墨鏡示人。此外，名人明星在工餘時間或非公開場合很多時會戴上墨鏡，雖然要令人認不出其樣貌未必盡如人意，但起碼表示現在並非工作而是私人時間，敬請勿擾。

Andy Warhol的首幅自拍照（圖片來源：Getty Images）

紀錄片《Kurt Cobain: Montage Of Heck》

世上最貴的太陽眼鏡

最後，順道介紹一下世界上最貴的太陽眼鏡——Chopard De Rigo Vision Sunglasses，這副太陽眼鏡出自瑞士奢華品牌Chopard，並由意大利著名眼鏡製造商De Rigo Vision合作設計和推出，索價408,000美元，貴在鏡架由重60克的24K黃金製作，並鑲滿金子和51顆重達4卡的鑽石。Chopard與De Rigo Vision繼續合作，今年推出新系列「RED CARPET 2022」，顧名思義紅地毯就是要向影視世界致敬，並突顯品牌獨特的技藝和珠寶的融合藝術。

Chopard De Rigo Vision Sunglasses（圖片來源：Chopard / De Rigo Vision）