再生柚木家具使木材重生盛載故事　體驗自然的侘寂美學融入家居

我們的家中或多或少都會有一些「祖傳」之物，有些是小物件，有些是家具，還頗為讚歎為何以前的木製家具可以如此耐用，時間一長，自自然然盛載著林林總總的故事，人們也為之貫注感情。一些實用、兼顧美感又充滿故事的木家具，原來在香港都不難找到，其中一個專營再生木家具的品牌TREE，所用到的再生柚木有著前世今生，搖身一變成為點綴家居韻味的良品。

圖片來源：TREE

TREE崇尚可持續發展，出產的作品擁有FSC™認證，一向以負責任的形式打造歷久不衰的環保實木家具。品牌於2005年開始紮根香港，慢慢成為本地找尋環保實木家具的不二之選，加上近年全球對於環保的關注度大增，品牌愈是備受注目。所出品的家具每一件都是獨一無二的，可以從表面上的天然及風化痕跡中感受得到。

採用曾經航行於東南亞海域的舊漁船木材而製成色彩斑斕的船木凳，帶有復古風韻而且吸引眼球（圖片來源：TREE）

品牌的再生柚木故事從印尼東爪哇開始。原來在當地的傳統，每間房屋經過三代都需要重建，當房屋被拆卸後會受到祝福，此習俗由印度佛教的帝皇朝代開始已經一直傳承下來。當地慣於善用柚木來建屋，因為柚木有著絕佳的強韌度，表面還有一層天然油分可以提供防潮之效，所以除了建造房屋之外，柚木亦廣泛用於建造船隻及製作家具。

「basic」系列（圖片來源：TREE）

時至今日，當地的房屋被拆卸後遺留下來的木材，將會以全新的姿態繼續其使命。木材被出售後會妥善記錄根源，然後因應尺寸及特徵以人手分類，當初可能還是房子中的一根柱子，所塗上過的漆油或都會被留下來。然後再由熟練的木匠將之打造成為各種猶如精緻工藝品般的家具，每一件都布滿天然紋理，恍如訴說著一個個所經歷過的故事。

「husky」系列（圖片來源：TREE）

如果對於這些別具韻味的再生柚木家具感興趣，TREE有幾個系列都值得留意。「basic」和「cube」儲物系列保留簡約美，實用性極高而且以純手工製作，後者更著重靈活性可自由配搭砌出適合的方案，帶有溫暖色調可以凝聚出家庭氛圍和舒服的感覺。

至於品牌的原創設計「husky」餐桌原來已經推出十載，備受用家的歡迎，柚木帶有的自然美感再以簡約對稱的線條及輪廓加強，別具韻味卻盡顯現代時尚。另外「kotak U」餐桌亦是廣受歡迎的標誌性設計，視覺上帶有厚實感但獨特U形桌腳卻賦予桌身輕盈感。還有採用曾經航行於東南亞海域的舊漁船木材而製成色彩斑斕的船木凳，帶有復古風韻而且吸引眼球。