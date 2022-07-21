世上最黑暗城市　半年天黑陽光成奢侈品　最後解決方法傳統又有趣

近日天氣持續酷熱，今日（21日）香港一些地區如上水的氣溫更高達38度，走在街上片刻也覺得辛苦，猛烈的陽光如此可恨，原來在世界上一些地區卻是非常可貴。挪威一個名為留坎（Rjukan）的城市，每年9月至3月有半年的時間沒有陽光直接照射，當地居民要登上纜車到山頂上才可以享用到一絲的溫暖，不過最後當局斥資實行了一個有趣的解決方案。

留坎的自然環境（圖中來源：visitnorway.com）

留坎這個城市人口有三千多個居民，其發展源於上世紀初（約1905年開始），挪威一家名為Norsk Hydro ASA的公司於該地區發展硝酸鉀工業，因為當地有一個著名的瀑布，多達100米以上的高低落差有利於水力發電。同時間，原來在瀑布可以得到大量的重水，重水可用於核子反應堆中並生產製作核彈的鈈。於二戰期間，留坎成為了德國的重水生產地，最後被英國執行任務阻止了，該行動相信成功阻止了其原子彈的研製，這間事迹後來被拍成電影《Heroes of Telemark》，留坎這個城市也慢慢成為挪威其中一個熱門旅遊地點。

電影《Heroes of Telemark》

當地每年有長達6個月不見天日，陽光無疑是相當奢侈的，原來當人們長期置身於黑暗環境之中，有機會造成影響深遠的心理、精神創傷以及產生憂鬱症，除了精神上的需要，陽光也是人類賴以為生的必要元素之一，人體必需的維他命D大多從陽光中可以有效吸收，所以缺乏陽光的城市，在醫療需求上也無可避免地增加，甚至影響當地人民的工作及學習效率。

為了曬太陽而建的登山纜車（圖中來源：visitnorway.com）

原來早在留坎這個城市的建設初期，當地已經想到一個辦法，於山上設置巨大的鏡子將陽光反射到低地的城市之中，不過當時礙於技術而沒有實行出來，反而是興建了一座纜車供人們到山頂去曬太陽，但始終也是治標不治本。直到2013年，當地沿用最初的計劃，在山上興建三座巨大的定日鏡，並且透過電腦控術可以跟隨太陽的運行角度以全方位捕捉陽光，陽光聚焦反射到城中的中央廣場上，這個計劃斥資500萬挪威克朗，能夠讓當地居民改善生活相信算是相當值得了。

2013年在山上興建三座巨大的定日鏡（圖中來源：visitnorway.com）