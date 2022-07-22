NFT熱潮冷卻｜史上最成功遊戲Minecraft謝絕NFT：不公平與不安全

NFT的熱潮開始冷卻，人們對於透過NFT來炒賣獲利這個做法不能盡然認同，雖然的確是透過創作來賺取報酬，而且也沒有強制大家去參與。NFT存在於虛擬世界，人們熱衷於參與創造自己的虛擬空間，例如Sandbox這類基於區塊鏈的遊戲平台，就可以做到發揮想像力同時，自己所創作的成品因為去中心化而可以自由交易，從中獲得盈利。不過近日著名的沙盒遊戲Minecraft卻發出公告，指明伺服器不會涉足NFT及區塊鏈技術，原因為何？

圖片來源：Minecraft

截至去年的數據，Minecraft是史上最成功的電子遊戲，擁有2.38億銷量而且有著1.5億月活躍用戶。本來Minecraft與NFT有著非常高的契合度，人們在這個平台上發揮出史無前例的創作力，有玩家在裡面複制出現實世界的宏偉建築，甚至在內構建出Windows系統並成功在遊戲中運行遊戲！不過，儘管玩家創造了多少偉大的東西，這些卻屬於Minecraft而非玩家本人的，玩家也無法用於交易。

有Minecraft玩家發布影片在遊戲內成功啟動Windows 95，並遊玩經典遊戲《DOOM》（網上圖片）

至於Minecraft官方與NFT撇清關係的原因，與近來人們對於NFT的反對聲音有著微妙的關係。Minecraft指出：「NFT和區塊鏈與投機有關，其中價格迅速上漲，可能也會迅速下跌，正如我們最近看到的那樣。」Minecraft有著驚人的玩家數量，當然吸金能力超強，遊戲有著明確的收費制度，以確保所有玩家都可以使用相同的功能，可是NFT似乎與這種公平精神有所違背。

Minecraft的創始人及遊戲設計師Markus Persson於2014年以25億美元將公司賣給微軟，成為世界上最富有的遊戲設計師（圖片來源：Forbes）

「為確保Minecraft玩家獲得安全和包容的體驗，我們不允許將區塊鏈技術應用到伺服器中，也不允許將Minecraft的內容包括世界、時裝外觀、角色物品或其他模組用於區塊鏈技術創造稀缺的虛擬資產。」——Minecraft發出如此的聲明，是因為有見於坊間已有一些公司正在製作並出售Minecraft的世界文件及角色等的NFT，從中將會逐漸變成一個貧富分明的景象，並且本來玩家在遊戲上的注意力將會被NFT帶來的投機性質及鼓勵獲取暴利所轉移，與玩家長期參與Minecraft遊戲所得到的快樂與成功感理念不符。

Minecraft支援多個平台（圖片來源：Unsplash）

最後，因為NFT是建構於遊戲之外的系統，所以也存在Minecraft官方不能確定的安全性問題，甚至有機會出現欺詐的情況。雖然Minecraft目前並沒有實行區塊鏈技術的相關計劃，但官方指出也確實明白玩家的創造物具有的內在價值，所以將會努力提供一個可以識別這些價值的市場，各位玩家可以期待。