瑞士首部安樂死膠囊艙　自由選擇地點一鍵無痛迎接人生終結

死亡是一個嚴肅的議題，尤其在東方死亡往往是一種忌諱，這個詞語會避而不談。然而，生、老、病、死乃是人一生必經之路，也是人類不得不面對的課題。面對死亡，大多數人都不願去面對，然而世界上也有人主張在特定或合適的情況下，人類應該可以選擇如何去終結人生，其中一個做法是安樂死，安樂死至今依然有關於道德上很大的爭議，在很多地方亦不合法，而瑞士則是少數可合法實施被動安樂死的國家。

圖片來源：Exit International

一個支持和推動安樂死合法化的國際非營利組織Exit International上年設計了一部「Sarco」膠囊艙，外觀看來非常具有未來科技感，卻是一個輔助自殺的工具，操作簡單，設計也不複雜，由3D打印而成，只需要讓接受安樂死的人士按下按鈕，密閉空間內就會充滿氮氣，使用者會在30秒之內失去意識，最後以缺氧方式無痛離世。

圖片來源：Exit International

由於不少人在終結人生之時都會感到後悔，所以膠囊艙亦設有一個取消按鈕，只要按下就可以隨時退出。而且設計者亦打算未來加入人工智能系統，以協助確認使用者的心智能力，有助確保使用者為合適使用。設計還考慮到使用者人生最後的時光，有一定便攜性，可以帶到想要終結人生的地方去進行，而且膠囊由於是3D打印的，容許使用可分解的物料製造，亦都可以直接作為棺材。

圖片來源：Exit International

現時「Sarco」已生產了3部，雖然技術上已經可以投入使用，然而在瑞士當地仍然未取得法規上的許可使用。瑞士是全世界第一個安樂死合法化的國家，在1941年已經通過安樂死相關法案合法化協助自殺，然而協助方式只局限於被動方式，例如停止維生系統或服藥。由於安樂死制度不局限於瑞士公民，使得世界各地很多尋求被動安樂死的人士都會遠赴瑞士。