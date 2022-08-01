Apple蘋果電腦初號機起拍價40萬美元　全靠喬布斯以外另一位Steve

【Apple/ Steve Jobs/ 蘋果電腦/ 喬布斯】今時今日幾乎每人都擁有一部以上的個人電腦，在半個世紀以前，個人電腦對於當時的人們而言還是新鮮事物，今天的業界龍頭Apple當時還未露鋒芒，但兩位創辦人Steve Jobs和Steve Wozniak已默默掀起個人電腦的革命。

Apple-1（圖片來源：RR Auction）

最近於RR Auction拍賣平台，一部蘋果電腦的初號機Apple-1出現在拍賣場上，以40萬美元競投中。之前在2014年，同一批生產的另一部Apple-1曾在Bonhams以90.5萬美元成交，作為電腦紀念物已經算是世界上最貴的天價珍品。

Apple-1（圖片來源：RR Auction）

Apple-1是由Steve Jobs和Steve Wozniak一起打造的，Apple-1的生產和銷售故事可以稱得上為傳說，因為對於後世有著無窮的影響力。據說Steve Wozniak（下稱「Woz」）是在Steve Jobs的車庫中親手焊接這部原型機的，二人集資成立了最初的「蘋果電腦」公司，名字取自Steve Jobs定期參與的嬉皮組織，除了進行冥想這些心靈活動，還會一起種植蘋果樹，至於蘋果電腦就是主力出售他們製作的電路板。之後由Steve Jobs帶著Apple-1親身向當時寥寥可數的電腦商店Byte Shop的老闆Paul Terrell展示並成功推銷，獲得了一張50部的大訂單，準備為之後的Apple帝國鋪路。

Apple-1被譽為個人電腦革命的開始，而且也沒有電腦產品如Apple-1這般具有歷史意義以及稀有性，當年的一個民間傳說變成了今天的科技王國。Steve Jobs、Steve Wozniak以及Paul Terrell擔當了這一場革命的先驅者，三人環環緊扣，因為沒有Woz，教主便沒有產品可以賣；少了教主，Woz根本也不會把產品賣出去謀利，他甚至已經將Apple-1的設計送給了一個自製電腦的俱樂部；如果二人沒有遇到Paul Terrell肯發出這張大訂單，Apple-1還只是一個業餘愛好者所製作無人問津的電腦套件。

Steve Wozniak（圖片來源：Getty Images）

Woz是Apple不可或缺的靈魂人物，現年71歲，即使早已離開Apple，但Apple從來沒有將Woz除名，據說還一直向他支付員工底薪。他在70年代創造出第一代和第二代蘋果電腦，成為了全球最暢銷的個人電腦，直到2000年，他正式列入美國國家發明家名人堂。