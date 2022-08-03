開學日｜「日本Hermès」國民級奢華書包　職人300道人手工序製作

開學日將至，家長們有沒有聽過有著「日本Hermès」之美譽的土屋鞄製造所？正是日本的國民級「知己書包」，大家定必在日本的街頭又或視影作品中見過。經歷了疫情，打亂了生活的節奏，學生們的課堂安排也改變，畢竟如何，9月即將迎來新學年的開學日，相信家長們也想為子女們做好準備，添置新一年的上學用品，當中必備的書包當然是功能性與耐用度先行，那麼就要留意以下推薦的土屋鞄製造所。

圖片來源：土屋鞄製造所

有著悠久歷史的知己書包（Randoseru）以前曾經是日本貴族學校學生的身份象徵，不過經歷了半個世紀之後，已經普及化成為日本學生的必備之物。作為土屋鞄製造所的皇牌產品，有著標誌性的設計加上極為耐用的特性，因應日本小學生書包需要用上6年，所以每一個書包都要匠心製作，希望可以陪伴用家一整個上學生涯，每個書包有著多達150年部件，以職人人手縫製，經由300道純手工工序拼裝而成，而且亦提供6年持續免費維修的服務，足見其信心及品質保證。

圖片來源：土屋鞄製造所

現時知己書包已經有多達50種顏色選擇，不過因應市場依然會推陳出新，今年為了盛夏的氣氛而推出6個彩夏色調，包括學院藍色、開心果綠色、湖水藍色、薰衣草紫色、焦糖棕色和經典磚紅色，色彩繽紛除了想得到小孩子的青睞，或者亦希望以猶如日本花海般的顏色令用家有著好心情吧。除了6款顏色，知己書包還有3個系列因應需要可供選擇。

圖片來源：土屋鞄製造所

首先有Basic系列，主要以簡約設計突顯高級質感，雖然「Basic」，卻往往是土屋鞄製造所最受歡迎的經典產品系列，散發出歷久常新的氣息。Premium系列就在用色上下功夫，以貼近自然的色調配合頂級工藝，至於Graceful系列則在細節中體現奢華，霧面金色的金屬部件搭配焦糖色的內層，洋溢著復古格調。順帶一提，現時知己書包已不只是學生的專利，深受不少上班一族的喜愛，知己書包本質上與上班服飾的配搭不謀而合。

知己書包Clarino系列（圖片來源：土屋鞄製造所）

為了迎合新一學年的開學，知己書包嶄新的Clarino系列推於這個8月推出，採用輕巧而堅固的Clarino®F人造皮革製成，賦予防水和透氣的功能，特別適合有如香港般潮濕的天氣，兼備輕盈耐用的特性。土屋鞄製造所自2012年開始已於香港設有分店，所以想入手知己書包的話也相當輕鬆。