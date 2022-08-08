朱克伯格簽名棒球新秀卡震撼面世　最貴球員卡可拍出5,000萬天價

【拍賣/ 朱克伯格】近年有很多新興的投資品出現，例如威士忌、漫畫、以至是卡牌。說到卡牌大家馬上想起這些年水漲船高的Pokémon卡，今年3月一張「Pikachu Illustrator」以90萬美元（約703萬港元）成交，刷新了紀錄，雖然已是天價逸品，但算到最貴的卡牌還是要數球員卡。

今年3月一張「Pikachu Illustrator」（ポケモンイラストレーター）以90萬美元（約703萬港元）成交，成為史上最貴的Pokémon卡。（圖片來源：Goldin Auctions）

現時最貴的球員卡屬於去年於Robert Edward Auctions拍賣行上拍的一張「大聯盟海盜隊T206 Honus Wagner」，成交價達到660萬美元。其實這張球員卡本來並不算極為稀有，不過卻相當有歷史，於1909年由美國煙草公司隨煙附送，當時發行了最少500張，不過由於年代已久遠，流傳至今的只有數十張，而保留到上佳品質的更是少之有少，所以即使有所破損，亦能以過百萬美元易手。

另一方面，Honus Wagner是一位傳奇球員，他於1936年列入美國棒球名人堂元祖級5位人物之一，曾經為海盜隊贏得世界冠軍，以及8次成為「國家聯盟打擊王」，成為了至今仍未被打破的紀錄，由於他在球場上的速度之快，有著「飛翔的荷蘭人」之美譽。

朱克伯格簽名棒球新秀卡（圖片來源：ComicConnect）

不過這張天價球員卡其實並非今回的主角，談起球員卡來是因為一張極為有趣而且獨一無二的球員新秀卡即將以實體及NFT形式上拍，於網上拍賣平台ComicConnect舉行。這張球員卡居然是Facebook以及META的始創人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。

朱克伯格於30年前參與了一個棒球夏令營，之後與母親前往印刷廠親手製作了這張卡片，並將之贈予他最喜愛的這一位棒球導師Allie Tarantino（圖片來源：ComicConnect）

朱克伯格竟然是棒球員嗎？非也，卡上的朱克伯格只有8歲，很明顯地是一張訂製品。這張球員卡出自一位棒球夏令營的導師Allie Tarantino之手，原來在1992年，朱克伯格參與了這個棒球夏令營，之後與母親前往印刷廠親手製作了這張卡片，並將之贈予他最喜愛的這一位棒球導師，Allie Tarantino回憶起來，當時還開玩笑地向小小朱克伯格索取簽名。

圖片來源：ComicConnect

Allie Tarantino怎也想不到當年的小孩朱克伯格會有今天的成就，成為了世界級首富以及對這個世紀有著莫大的影響力，還有也沒想到今天球員卡會有著如此高價值，也是時候讓這張世上僅有的卡片浮出水面了。相信是次的拍賣足以引起不少藏家的注意力，雖然暫時仍未有關於起拍價的詳情，拍賣將於9月舉行，屆時再與大家跟進。