東京設計工作室推出發泡膠設計家具　回收製成岩石質感價值大提升

發泡膠在很多人眼中都是無甚價值，用來製作一次性用品的原材料，輕便，廉價，卻帶來很多環保上的問題。東京一間當代設計工作室we+最近推出一個Refoam系列為發泡膠賦予新的觀點和價值，將回收回來的發泡膠製作出一件件價錢不亞於實木製品的設計家具。

Refoam Console Table，價錢：10,000美元（圖片來源：we+）

在東京正如很多城市一樣，城中充滿了廢棄的發泡膠，它們會在處於郊區的中轉處理廠熔化成錠再出口到歐洲和東南亞，之後它們會再被加工成顆粒然後製成廉價的塑料產品，在日本的100元店很容易就能找到。雖然這些發泡膠最後都能夠回收再用，不過中間的過程仍然非常複雜，國家與國家之間長途運輸亦涉及碳排放問題，於是we+想出一個更直接的方法，在中轉處理廠直接製作出家具。

Refoam系列有桌子、凳子和長凳等等家具，將它們簡化成黑色，體積縮小，但保留了發泡膠壓縮後在視覺上的質感。在外觀上來看還帶有岩石的紋理，很是耐看。因為是壓縮處理，重量並不輕，但亦加強了耐用度，原始的質感賦予了設計感。Refoam系列是we+一個名為Urban Origin的研究項目其中一部份，之前還用過銅線作為材料設計產品，Urban Origin項目考慮了現代社會過於複雜的製造過程，重新評估城市產生的大量廢物作為本土材料的可能。

製作過程：