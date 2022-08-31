網路瘋傳二創Balenciaga膠樽拖鞋　數天價拖鞋Hermès手袋改製最強

近日網路傳出一張Justin Bieber穿著一對以膠樽製成的拖鞋，由於Justin Bieber早前才為Balenciaga（巴黎世家）拍過形象廣告，令人想起品牌不是又要推出一件震撼眼球、震撼神經的時尚作品吧⋯⋯

圖片來源：Neon Dazer Instagram

實情這對膠樽拖鞋是一位名為Neon Dazer的藝術家設計出來的作品，而且照片亦是合成出來的「概念圖」，不過在網路流傳的瞬間已經有大量網民不分真假率先抽水，紛紛表示「我不懂Fashion」，由認為是Balenciaga的一貫作風毫無違和感。藝術家本人於其Instagram發布照片時亦指出：如果Balenciaga真的做出這樣的事情，我也不會感到驚訝。藝術家既反諷品牌，亦指這是「過度消費」的成果。

圖片來源：Neon Dazer Instagram

不知道如果Balenciaga真的推出這款作品會索價多少呢？說起拖鞋，又令人想起去年由創意團隊MSCHF打造出一系列世界上最貴的拖鞋「Birkinstocks」，看到這個名字女士們即敏感起來，正是由Hermès的天價逸品Birkin手袋所製造的。Birkin手袋格外優雅又實用性強，就算有錢買也要靜候長長的waiting list，並非能夠輕易擁有的真正奢華經典。

圖片來源：birkinstock.shoes

據MSCHF所言，他們花了122,500美元入手了四個Birkin手袋，並將之拆解成製造拖鞋的材料，不過一聽到他們的概念，大多數的工作坊都不肯接下這張訂單。「Birkinstocks」製作出來之後，甚至真的會出售，據說著名Hip Hop歌手Future率先搶購，以7.6萬美元的價錢入手了最貴的鱷魚皮款式，而最便宜的一款也要3.4萬美元。

在Birkinstocks的網站中可見每對拖鞋的原料、所用的Birkin手袋的原價等等，甚至有拆解和製作的影片。是次這個企劃是MSCHF的諷刺之作，選擇Birkin手袋是因為這是富人才能擁有的天價逸品，現實上並非人人有機會擁有，卻作為原料用來製作日常生活中的拖鞋，正好用來質疑和諷刺背後的象徵意義。