世上最小最輕私人潛水艇面世　為潛水愛好者及電影製作帶來新可能

潛水是不少朋友的嗜好，大自然為人類提供了深不可測的海洋，海洋下的景觀往往都震撼眼球，在這個世紀當人類已經開始探索外太空，但對於海洋卻仍存在很多未知之數。但要深入探索這些有待發掘的領域，單靠人力是不可能做到的，必須要乘坐潛水艇前往，而潛水艇又非一般人士可以隨便坐到⋯⋯有見及此，荷蘭一家名為U-Boat Worx的生產商，研發出一部名為「NEMO」的單人或雙人潛水艇，現已進入量產階段，不久之後相信可以將探索深海普及化。

圖片來源：U-Boat Worx

U-Boat Worx是現時全世界唯一出產私人潛水艇的生產商，研發團隊用上14年不斷精進技術，今天終於可以為世人提供最安全、最佳性能和最舒適的潛水艇。NEMO系列分為「NEMO 1」及「NEMO 2」，分別為單人及雙人座，可以從陸地、船隻或遊艇上部署，高度僅有1.48米及1.55米，重量為2,100公斤及2,500公斤算是非常輕便，暫時是世界上最輕以及最小的潛水艇，甚至比起兩部水上電單車所佔的空間還要少。NEMO由於卓越的設計而獲得紅點設計獎（Red Dot Award）運輸工具範疇中的「best of the best」。

圖片來源：U-Boat Worx

至於性能方面，採用自家研發的環保鋰離子電池系統，與傳統潛水艇相比，電池容量增加了350%並已經在水下4,000 米進行了測試，有效延長水下任務的進行時間。NEMO可以深潛至100米，能源足以在水下運行8個小時，操作盡量簡化，讓用家輕易上手，並設有緊急制當出現突發情況時可以馬上令潛水艇浮上水面。此外，除了合資格的駕駛者之外，用家還可以透過控制器對潛水艇進行監督控制，將控制權交予同行的探險夥伴。

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相信NEMO系列面世之後，將會向世人打開未知深海領域的大門，除了一般的潛水愛好者或科研人員，還特別適合媒體製作者，因為NEMO配備了深潛專用的攝影機和鏡頭。水下相機面對最大的困難是操作同時要保持高壓水密封，往往抑制了拍攝能力，由於外殼保護相當大型，所以攝影機的尺寸也是一個限制因素。NEMO配備4K平移和傾斜攝影機和鏡頭以及足夠的光源，在內部可以清晰可見鏡頭下的景象。亦由於NEMO的體積細小，可以在海底遺跡或沉船殘骸之中穿梭，為拍攝紀錄片帶來全新的可能性。最近宣布投入量產之後，NEMO的價錢再作調整，比起之前便宜了近四成，分別為545,000及590,000歐元，預計在2030年可以讓1,000艘潛水艇投入使用。