畢加索大尺幅鉅作首登拍場估價達8千萬　流露甜蜜盡現美學精粹

畢加索再有震撼畫作天價登上拍賣？如果要大家馬上不假思索說出一個藝術家的名字，相信大部分的朋友都會道出畢加索。

作為二十世紀最具影響力的現代派畫家，其作品向來以天價而見稱，而且這位天才藝術家極為多產，所以可能還有一些震撼作品尚未現身人前。除此之外畢加索還以風流才子而為人所熟知，可以確定的情人已有7位，正式的婚姻則有兩段，正因為他用情之深，這些女伴往往會成為他的創作靈感泉源，至於出現在他的作品之中最多的，就要數今回介紹即將迎來拍賣的作品《冠冕女子與國王餅》，畫中人正是他的第二任妻子賈桂琳・蘿可（Jacqueline Roque）。

《冠冕女子與國王餅》（圖片來源：蘇富比）

這幅作品尺幅達100 x 73cm，是難得一見的大尺幅肖像鉅作，往往能夠在拍賣場上錄得佳績，例如在2021年於香港蘇富比成交的《抱膝女子》，以1億9,000萬港元創出亞洲紀錄。是次這幅作品，更是畢加索於50年代後創作的妻子Jacqueline肖像中較大的作品，而以Jacqueline為對象的系列，更加是畢加索倒作生涯中最龐大、最長久的主題系列，此作對上一次現身於世人面前已經要回溯到1988年於斯德哥爾摩現代美術館舉行的畢加索個展，至今仍從未現身於拍場上，一直由瑞士私人收藏家的家族收藏逾半世紀，所以尤見珍罕。

同樣以Jacqueline入畫的作品《Tête de Femme》（圖片來源：蘇富比）

畢加索與Jacqueline的婚姻持續了11年，並且持續到畢加索與世長辭，期間為她創作了400多幅肖像畫，Jacqueline自1954年5月開始出現在其畫作中，並愈畫愈抽象，濃密的眼眉、亮麗的眼睛、最標誌性的長直鼻子營造出曼妙的雕塑感，這古典的輪廓成為了畢加索後期作品中為人熟悉的立體派技法表現及符號。再細看《冠冕女子與國王餅》這幅作品，她的臉部被分割為多個層次，陰影為側臉、明艷亮麗的部分則爲正面，構圖上包羅粉紅、祖母綠、天藍、鵝黃等瑰麗色澤，並沒有一絲留白的地方。

另一幅以Jacqueline入畫的作品《Buste de femme assise》（圖片來源：蘇富比）

此外，原來畢加索筆下女伴都喜以盤腿或屈膝而坐，此作亦然，至於作品主題中的國王餅是法國人慶祝一月份主顯節時的應節傳統法式甜點，會把金幣或玩偶藏於餅內以象徵好運，如果抽中藏有物品的那一份就可以當一天的「國王」，此習俗源自於古羅馬時代的農神節，在宴會上把藏有蠶豆的糕點分予奴隸，抽中者當國王其實是可享用一天的特權。由於這幅作品的創作日期大約落在1965年1月11日至24日，是為主顯節之後，所以推測Jacqueline可能是吃國王餅時中獎，所以畢加索在畫中為她戴上王冠成為女王，而畫中的Jacqueline亦穿著得非常華麗帶有古典的韻味。

究竟畢加索最愛屬誰？相信除了他自己之外無人說得清楚（圖片來源：Getty Images）

雖然很難證明多位情人及兩位妻子當中，畢加索最愛屬誰，但原來他於1953年最初遇上Jacqueline時亦相當浪漫，當時她26歲而畢加索已72歲，他每天在其房子上畫上一隻鴿子，同時送上一朵玫瑰，可見得其深情，最終Jacqueline終於在相識的半年之後同意與之約會，展開這段浪漫的愛情故事。此作流露出二人慶祝節日的甜蜜互動，同時亦稱得上為立體主義美學精粹的完美呈現，作品將會在10月7日於香港蘇富比現代藝術晚拍登場，估價為6,000萬至8,000萬港元。